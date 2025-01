Lublin w 2024 roku przeszedł wielką reformę komunikacji miejskiej realizowną w kilku etapach. Największe zmiany pasażerów spotkały we wrześniu. To wtedy zwiększono, słabnącą od kilku lat, częstotliwość kursów, zmieniono trasy wielu linii, a część z nich zlikwidowano. Wrzesień był też miesiącem, w którym liczba niezrealizowanych kursów wystrzeliła.

Teraz ma być lepiej, tak przynajmniej twierdzą urzędnicy. Ale czy jest tak w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić. Szczególnie, że skargi na komunikację miejską ciągle słychać na przystankach i w autobusach.

Zmiany, zmiany, zmiany...

Zacznijmy jednak od początku. Zmiany w komunikacji miejskiej ogłoszono w drugiej połowie 2023 roku. Po konsultacjach, w których mieszkańcy wnieśli aż 2,7 tys. uwag, przedstawiono nowy pomysł na komunikację miejską w kozim grodzie. Chodziło przede wszystkim o to, do siatki połączeń włączyć nowo wybudowany Dworzec Lublin. Następnie zwiększano liczbę linii, które w szczycie kursują co 15 minut oraz wprowadzono linie pospieszne.

Początkowo szło nieźle, jednak schody zaczęły się we wrześniu, kiedy wprowadzono trzeci, największy etap zmian. Mieszkańcy Lublina przeszli przez terapię szokową. Ich autobusy zaczęły z dnia na dzień kursować o innych godzinach, innymi trasami, a nieraz nie pojawiały się na przystankach. I choć Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego starał przygotować się pasażerów do tej sytuacji, to dla wielu był to prawdziwy szok. Wrzesień dla MPK i ZDiTM okazał się być niezwykle trudny. A skargi użytkowników zalały urzędnicze biurka.

Przyczyn jest kilka

Powodów słabego działania komunikacji zbiorowej w Lublinie po powrocie z wakacji było kilka, nie tylko nowe rozkłady jazdy. Jak relacjonuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego najgorsze były środkowe tygodnie września. Zbiegło się wtedy na raz wiele zwolnień i urlopów wśród kierowców. W tym miesiącu samo MPK nie zrealizowało 3,5 proc. wozokilometrów. Bo, jak przyznaje Fisz, nie są prowadzone statystyki niezrealizowanych kursów, a właśnie wozokilometrów, w taki też sposób rozliczają się wszyscy przewoźnicy realizujący zadania dla ZDiTM. Poza MPK są to prywatni przewoźnicy — Lubelskie Linie Autobusowe i Irex.

Przykład za wikipedią: Dana autobusowa linia komunikacyjna transportu miejskiego ma trasę długości 10 km, która jest obsługiwana przez 2 autobusy (wozy), z których każdy wykonuje na dobę po 36 kursów. Dobowa długość drogi tej linii wynosi 720 wozokilometrów.

10 km · 36 kursów = 360 km

360 km · 2 wozy = 720 wkm

Podobnie wypowiada się zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju, Tomasz Fulara. W programie Dzień Wschodzi tłumaczył, że sytuacja komunikacji miejskiej jest dobra, a problemy były chwilowe i wynikały z nowej siatki połączeń, chorób kierowców i chwilowego braku pracowników.

– Prosiłbym, o ile jest możliwość, o wyrozumiałość. Nad tym elementem już w tej chwili panujemy – mówił Fulara.

Już jest dobrze?

Zdaniem ZDiTM, ale również władz miasta, sytuacja została opanowana do końca września i od tamtej pory komunikacja miejska funkcjonuje bez problemów.

– W listopadzie i grudniu nie odnotowujemy już problemów z realizacją kursów, w zasadzie od końca września sytuacja jest stabilna, nawet z rezerwą operacyjną – przekonuje w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim Monika Fisz. – Odsetek niezrealizowanych wozokilometrów w grudniu przez MPK Lublin wyniósł ok. 0,5 proc. i nie odbiega od tej wartości w przypadku przewoźników prywatnych świadczących usługi przewozu w lubelskiej komunikacji miejskiej (LLA- 0,2 proc. oraz Irex-0,7 proc.). Tak niewielki odsetek niezrealizowanych kursów świadczy o stabilności usługi przewozu – dodaje.

Jak wspomina Fisz, komunikacja miejska obecnie dysponuje rezerwą operacyjną. Oznacza to po prostu, że w przypadku kolizji, usterki czy innego problemu jednego pojazdu, w zastępstwie można wysłać inny, nie osłabiając pozostałych linii.

Rzeczywistość bywa smutna

Mimo zapewnień urzędników i danych wskazujących na poprawę, mieszkańcy Lublina wciąż zgłaszają problemy z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Na forach internetowych, grupach w mediach społecznościowych, a nawet pod oficjalnym profilem ZDiTM na Facebooku regularnie pojawiają się komentarze o autobusach, które nie dojeżdżają na czas lub w ogóle nie pojawiają się na przystankach. Brak pojazdu stał się wręcz lokalnym memem.

Skąd więc rozbieżności między oficjalnymi danymi a opiniami mieszkańców? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Autobus czerwony po ulicach...

Aby ocenić działanie komunikacji miejskiej, przyjrzeliśmy się jej funkcjonowaniu z perspektywy pasażera. Zamiast opierać się na pojedynczych przykładach, postanowiliśmy przeprowadzić własną obserwację.

W grudniu ub. roku i styczniu br. spędziliśmy kilka dni na lubelskich przystankach, monitorując punktualność i regularność kursów. Aby wykluczyć opóźnienia jakie mogą występować z powodu utrudnień na trasie obserwowaliśmy autobusy na pętlach. Wnioski? Choć dane urzędowe wskazują na stabilizację, doświadczenia użytkowników mogą wskazywać na potrzebę dalszych zmian.

Poniżej zestawienie z kilku najciekawszych dni naszej obserwacji. Najprościej te dane przedstawić w tabelach.