Młoda kobieta zmarła w szpitalu w Lublinie. Co się działo na oddziale?

Drobna blondynka. Normalnie wyglądająca dziewczyna – tak zmarłą 21-latkę opisuje nasz pierwszy informator, który opowiedział nam o nocy z 9 na 10 października na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Kobieta trafiła tam w sobotę 9 października wieczorem. Zastępca dyrektora szpitala Marek Domański relacjonował nam, że była w bardzo ciężkim stanie. Jak wyjaśniał, z wywiadu lekarskiego miało wynikać, że dziewczyna była w ciągu alkoholowym. Ze względu na zły stan psychiczny, została unieruchomiona, czyli zapięta w pasy. Po jakimś czasie ktoś odkrył, że u pacjentki doszło do zatrzymania krążenia. Reanimacja początkowo okazała się skuteczna. Po przeniesieniu do sali intensywnej opieki medycznej doszło do kolejnego zatrzymania krążenia. Dziewczyna zmarła.

Nasz informator powiadomił nas o sprawie, bo jego zdaniem dziewczyna nie otrzymała odpowiedniej pomocy lekarskiej. Zwrócił uwagę na to, że po zapięciu w pasy została pozostawiona sama.

– Początkowo, jak krzyczała, ktoś do niej przychodził, żeby ją uspokoić. Ale potem już nie – opowiada mężczyzna.