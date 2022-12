Młoda mama walczy o życie w szpitalu w Lublinie. Nie może przytulić dziecka. Przez grypę

Tygodniowo w Polsce notuje się aż 160 tysięcy nowych zachorowań na grypę. Od września do końca listopada było to już 1,3 mln osób, a blisko połowę z nich stanowiły dzieci. Do szpitali trafiło aż 4,2 tys. osób. Jak przekonywał kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski skuteczną formą ochrony są szczepienia – dotychczas do Polski trafiło niemal 3 mln dawek szczepionki na grypę. Zaszczepiło się jednak zaledwie 640 tys. osób. Tymczasem grypa, podobnie jak Covid-19, może być śmiertelnie groźna.

20-kilkuletnia pacjentka trafiła do Lublina w piątek późnym wieczorem. Wcześniej próbowali jej pomóc lekarze ze szpitala w Krośnie. Z powodu ostrej niewydolności oddechowej u pacjentki ciążę trzeba było przedwcześnie rozwiązywać cesarskim cięciem. Jeszcze wtedy nie było pewności, z jakiego powodu kobieta się dusi. Było jednak wiadomo, że respirator jest dla niej niewystarczającym rozwiązaniem. Lubelscy lekarze najpierw konsultowali przypadek telefonicznie. Okazało się, że nawet stuprocentowy tlen nie wystarczał, żeby pomóc jej oddychać.

– Było bezpośrednie zagrożenie życia, więc szybko podjęliśmy decyzję, żeby jechać po nią karetką do Krosna – relacjonuje prof. Mirosław Czuczwar, kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 1 w Lublinie.

Niestety z powodu trudnej pogody po pacjentkę w piątek nie mógł wyruszyć śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu w Krośnie pacjentka została podłączona do aparatu ECMO. To urządzenie umożliwiające pozaustrojowe natlenianie krwi chorego.

– Stało się to właściwie w ostatnim już momencie, bo stan pacjentki był krytycznie ciężki. Po prostu się dusiła, mimo tej optymalnej respiratoraterapii – dodaje Czuczwar.

W tej chwili młoda matka, zamiast cieszyć się z narodzin dziecka, jest w Lublinie i walczy o życie na Oddziale Intensywnej Terapii.

– Temu wszystkiemu można było bardzo prosto zapobiec, bo przyczyną jej stanu okazał się wirus grypy. Niestety podejście do szczepień, mimo tego, co ostatnio działo się z Covidem, w ogóle się nie zmieniło – mówi Mirosław Czuczwar.

Młoda pacjentka nie była zaszczepiona, ani przeciwko Covid-19, ani właśnie przeciwko grypie. – Wielokrotnie apelowaliśmy, żeby młode kobiety się szczepiły, szczególnie w ciąży. Natomiast naród wie swoje, że nie trzeba. I to się potem tak kończy. Apelujemy o rozsądek, żeby nie słuchać głupot, że szczepienia są szkodliwe – dodaje Mirosław Czuczwar.

Młoda kobieta nie miała żadnych innych chorób. Gdyby nie grypa, donosiłaby ciążę do naturalnego terminu porodu. Przedwcześnie urodzone dziecko również jest w ciężkim stanie.

Grypa zabiera oddech

Mimo że apele o szczepienia na grypę są powszechne, to istnieje przeświadczenie, że choroba nie powoduje ciężkich przebiegów zagrażających życiu. Ale profesor Czuczwar dodaje, że w lubelskim ośrodku ECMO, działającym od 2016 roku, zanim urządzenia używano w ciężkich przypadkach Covid-19, pomagano także chorym na grypę.

– To było zawsze kilkunastu pacjentów rocznie w bardzo ciężkim stanie, młodych, bez obciążeń, którzy byli ratowani tylko i wyłącznie dzięki temu, że mogliśmy im zaoferować terapię ECMO, bo dla tych chorych respiratory są po prostu niewystarczające – mówi Mirosław Czuczwar.

W tej chwili do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie trafiają już na szczęście pacjenci z ciężkimi przebiegami Covid-19. – Ale ośrodek ECMO działa z powodu tych starszych problemów, czyli oparzeń dróg oddechowych, grypy, czy bakteryjnego zapalenia płuc – dodaje Czuczwar.

Kto powinien się zaszczepić

Szczególnie ciężko grypę mogą przechodzić:

kobiety w ciąży,

osoby powyżej 65. roku życia,

dzieci poniżej 5. roku życia,

osoby z nadwagą i otyłością.

A także osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności, cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca.

Szczepionki przeciw grypie są refundowane całkowicie dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 lat. Szczepionkę VaxigripTetra za połowę ceny (25,95 zł z 51,90 zł) płacą: dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18. roku życia, osoby w wieku 18-65 lat z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy oraz osoby w wieku powyżej 65-75 lat.