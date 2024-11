Lubelscy tancerze z nominacją do mistrzostw świata. Nie mają pieniędzy na wyjazd do USA

W czerwcu tego roku grupa taneczna z Lubelszczyzny reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy ICU w Oslo. Dzięki zdobytej nominacji, tancerze mają szansę wziąć udział w XXI edycji Mistrzostwa Świata w Orlando (USA).

Zawody mają odbyć się w dniach 23- 25 kwietnia 2025 roku w kompleksie ESPN Wide World of Sports w ośrodku Walt Disney World Resort. O ile do terminu wydarzenia jest sporo czasu, tak decyzję o wzięciu udziału grupa taneczna musi podjąć do 15 stycznia przyszłego roku.

Aby marzenie młodych mogło stać się faktem, muszą uzbierać ok. 300 tys. zł na pokrycie kosztów wyjazdu (m.in. biletów lotniczych, zakwaterowania, transportu, strojów), których niestety nie pokrywa Polski Związek Sportowy Cheerleadingu.

- Radość, jaką czuliśmy reprezentując Polskę na Mistrzostwach Europy, była nie do opisania. Wyjazd na Mistrzostwa Świata w USA to spełnienie marzeń naszych tancerzy. Jednak koszty są ogromne, dlatego musimy szukać sponsorów i wsparcia – tłumaczy Agnieszka Wąsik, trenerka grupy FLY FIVE.

Jak możesz pomóc?

Można to zrobić, wpłacając daną sumę pieniędzy w ramach zrzutki, która jest na stronie: zrzutka, bądź przekazując 1% podatku. Więcej szczegółów tutaj: sportowcy dzieciom

Młode talenty z Lublina i Świdnika

FLY FIVE to 18-osobowa drużyna składająca się z młodych tancerzy w wieku 14-19 lat pochodzących ze Świdnika i Lublina. Grupa osiągnęła już szereg sukcesów, m.in. zdobywając tytuł Mistrza Polski podczas VII Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym w 2024 roku w Grodzisku Mazowieckim. To wydarzenie zgromadziło 3337 zawodników z całej Polski, a FLY FIVE okazało się najlepszą drużyną w kategorii Junior Cheer Hip- hop.