Moc nauki w Lublinie. W tym roku to człowiek jest jej sercem

>>>Co jest ważniejsze – serce czy mózg? Tego dowiemy się podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki<<<

W rozmowie z panią doktor poruszamy tematy związane z organizacją wydarzenia, ale pytamy również o to, co goście festiwalu zastaną na miejscu i jakie atrakcje są dla nich przygotowane. W tym roku wydarzenie obchodzi swój jubileusz, jest to bowiem już 20. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. W trakcie weekendu czeka na uczestników niemal 2 tysiące wydarzeń, warsztatów i wykładów. Lubelski Festiwal Nauki to w tym roku także około 40 tysięcy uczestników. Głównym hasłem tegorocznego festiwalu jest "Człowiek sercem nauki".