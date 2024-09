Co jest ważniejsze – serce czy mózg? Tego dowiemy się podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki

Dokładnie w 1920 projektach będą mogły uczestniczyć osoby wybierające się na Lubelski Festiwal Nauki. Tegoroczna, jubileuszowa edycja potrwa od 14 do 20 września. Do udziału zaprasza Uniwersytet Medyczny w Lublinie – tegoroczny organizator oraz uczelnie współorganizujące – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, a także Miasto Lublin. Warto podkreślić, że Lublin jest jedynym miastem w Polsce, który w strategii rozwoju miasta wpisane ma wsparcie akademickości.

XX edycja festiwalu zostanie rozpoczęta oficjalną galą w Teatrze Starym już w sobotę 14 września, a dzień później odbędzie się Lubelski Piknik Naukowy. Jak podkreślają organizatorzy, to wydarzenie nie jest skierowane tylko do naukowców, ale także dzieci, dorosłych oraz seniorów.

– Nasza uczelnia jest jedną z najstarszych w Polsce, która zainicjowała w ogóle ideę festiwalu naukowego. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie samym festiwalem, ale także udziałem w projektach. W odniesieniu do ubiegłego roku mamy ponad 200 zgłoszonych projektów więcej. Już w tej chwili mamy zarejestrowanych ponad 40 tys. uczestników – mówił prof. Jarosław Dudka z Uniwersytetu Medycznego.

W projektach i wydarzeniach towarzyszących każdy znajdzie coś dla siebie. Każda uczelnia przygotowała specjalne wydarzenia praktycznie z każdej dziedziny, które zainteresują dużych i małych.

Uniwersytet Medyczny

Już podczas Lubelskiego Pikniku naukowego zorganizowane zostaną zawody o puchar „Mistrza Resuscytacji LFN”. Dzień później, czyli w poniedziałek 16 września spróbujemy poznać odpowiedź na najważniejsze w filozofii pytanie – Co jest ważniejsze? Mózg czy serce? Udział w podczas festiwalu swoje wykłady wygłoszą dwaj znakomici specjaliści – prof. dr hab. Konrad Rejdak opowie ”Czy nowe technologie mogą naprawić mózg”, natomiast prof. Bartosz Kondracki opowie jak żyć „W dobrym rytmie z własnym sercem”. Oprócz tego dowiemy się jak żyć długo i szczęśliwie oraz jak emocje nami rządzą.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jak nazwalibyście swoją lodziarnię nawiązując do bajek Walta Disneya? Co Shrek może powiedzieć przed sądem o tolerancji i byciu innym niż wszyscy? Ukryjemy się wraz ze smerfami przed Gargamelem? A może jaką muzykę do ślubu mogą wybrać Shrek i Fiona? Na wydziale filozofii dowiemy się co ma Darwin do miłości. KUL zaprasza w bajkową podróż po świecie nauki!

Politechnika Lubelska

Uczelnia „inżynierów” pokaże najmłodszym , że nie tylko wujek Google zna odpowiedzi na wszystkie pytania i w jaki inny sposób można je znaleźć. Będziemy mogli obejrzeć się na kamerze termowizyjnej oraz zbudować robota. Ale chyba największą atrakcją będzie Escape Room: Tajemnica Efektywności Fabryki Czekoladek. Nazwa zachęca, a podczas projektu koordynatorzy pokierują nas w stronę matematyki, statystyki oraz logicznego myślenia.

Uniwersytet Przyrodniczy

UP wychodzi naprzeciw dużym i małym. Blisko 450 projektów skierowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorosłych i seniorów. Uczniowie mogą wybrać się na warsztaty z genetyki sądowej, zobaczyć sztukę w wykonywanych mikrobiologicznych posiewach oraz dowiedzieć się czy zarywanie nocek jest dobre przy przyswajaniu nauki. Seniorzy poznają strategie Walta Disneya podczas budowania wsi tematycznych i dowiedzą się, czy żywność kosmiczna jest dla nich zdrowa.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Jubileuszowa edycja LFN połączona jest z obchodami 80-lecia uniwersytetu. UMCS dla odwiedzających przygotował 350 projektów wśród których znajdziemy te nawiązujące do patronki uczelni, muzyki, sztuki oraz archeologii. W programie warsztaty robienia popularnych „glutków” lub inaczej zwane slime, archeologii eksperymentalnej czy dowiemy się o tajemnicach zawodu komornika sądowego.

Pełen program dostępny jest na stronie internetowej Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tam znajdziemy wszystkie wydarzenia, ich opisy oraz możliwość zapisania się na nie. Na wielu są jeszcze wolne miejsca, a jeśli nie – warto skontaktować się z koordynatorem i zapytać się o możliwość utworzenia dodatkowego terminu.