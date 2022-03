Lublin. Można zostać częścią festiwali

Teraz można zostać jednym z nich. Wymagany jest zapał do pracy i odpowiedni wiek: nie mniej niż 16 i nie więcej niż 75 lat. Konieczne jest również wypełnienie internetowego formularza na stronie warsztatykultury.pl.

– Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach w trybie weekendowym od 9 kwietnia do 11 czerwca – informują Warsztaty Kultury, miejska instytucja organizująca największe letnie festiwale Lublina. Spotkania przygotowujące ochotników do roli wolontariuszy mają się odbywać od trzech do czterech razy w miesiącu.

Podczas szkoleń będzie można poznać kulturalną mapę Lublina, nauczyć się opowiadać o wydarzeniach, przy których się pomaga, poprawić swoje umiejętności pracy grupowej, czy też poznać szczegóły produkcji wydarzenia kulturalnego.