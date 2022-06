Można się obudzić z ręką w kasowniku. Chodzi o 5000 osób

Lubelska Karta Miejska nie jest kawałkiem plastiku, ale elektroniczną informacją zapisaną w systemie komputerowym. Informacją o tym, że dany pasażer płaci podatek w Lublinie, na czym wzbogaca się budżet miasta, które odwdzięcza się możliwością zakupu tańszych biletów.

Z końcem czerwca ważność stracą najstarsze z przyznawanych znaczników. ZTM wyliczył, że dotyczy to wciąż ok. 5 000 osób. Jeżeli ktoś nie przedłuży ważności Lubelskiej Karty Miejskiej, nie będzie mógł kupować tańszych biletów komunikacji miejskiej. To może być niemiła niespodzianka, bo posiadacze LKM płacą za 30-dniowy bilet na wszystkie linie 88 zł (od 1 lipca zdrożeje do 96 zł) i mogą się z nim poruszać wszystkimi liniami, także poza granicami miasta. Pozostali płacą 119 zł za bilet ważny w granicach Lublina (od 1 lipca 128 zł), a bilet ważny także poza miastem kosztuje ich 172 zł (od piątku będzie 188 zł).

Wniosek o przedłużenie karty najłatwiej jest złożyć przez internet. W tym celu trzeba wejść na stronę lubika.ztm.lublin.eu i wypełnić formularz. Należy do niego dołączyć dokument potwierdzający prawo do Lubelskiej Karty Miejskiej. Najczęściej będzie to pierwsza strona zeznania PIT za rok 2021 i „urzędowe poświadczenie odbioru” takiego zeznania. Oba dokumenty można pobrać z rządowego portalu Twój e-PIT.

– Czas na rozpatrzenie wniosku to 5 dni roboczych od dnia jego złożenia – informuje Monika Fisz, rzeczniczka ZTM w Lublinie. – Informację o przedłużeniu lub nieprzedłużeniu LKM wnioskodawca uzyska w formie odpowiedzi e-mail. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o przedłużenie LKM, identyfikator zostanie niezwłocznie zapisany na indywidualnym koncie użytkownika w systemie LUBIKA, ze wskazaniem końcowego terminu ważności.

Dokumenty można złożyć również osobiście, w punktach obsługi ZTM przy Nałęczowskiej 14 i Zielonej 5 oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a i Wolskiej 11.

Ten, kto nie miał wcześniej Lubelskiej Karty Miejskiej i chciałby dopiero ją sobie wyrobić, musi osobiście zgłosić się do jednego ze wspomnianych punktów.