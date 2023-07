Nagroda Carnavalu Sztukmistrzów jedzie do Argentyny. Lublin nadal cyrkowy

Deszcz usiłował ingerować w program trwającego od czwartku Carnavalu Sztukmistrzów ale i tak sukces frekwencyjny był widoczny. Tak zakorkowanego centrum miasta nie ma chyba podczas żadnego innego miejskiego wydarzenia. Ale nie da się swobodnie przejść przez deptak i Stare Miasto gdy na trasie są skupiska widzów oklaskujących występujących artystów i tłumek wpatrzony w uczestników trwającego równolegle Urban Higline Festival.

Ponieważ była to czternasta edycja wydarzenia, można ponarzekać, że Warsztaty Kultury proponowały już bogatsze programy. Bywały lata, że trzeba było się dobrze gimnastykować, żeby zobaczyć jak najwięcej wydarzeń. Ale i w tym roku zaproszeni goście uzupełniani występami rodzimymi dali poczucie, że świat nowego cyrku nadal jest fascynujący. Nawet po czternastu latach jego poznawania.

Publiczność oprócz oglądania spektakli miała możliwość wyboru najlepszego ich zdaniem buskera, czyli samowystarczalnego artysty ulicznego. W tym roku do konkursu stanęło pięciu wykonawców: dwa duety i trzech solistów: Duo Patagonia z „A Whole Trip”, A Tope z programem „Shhh!” oraz Capuchini Circo z „Curious!” – z Argentyny oraz goście z Chile: Flash Gonzalez z show „Matiz” i Mr Mostacho z show „Equilibrium”. To były dla nich intensywne dni, bo każdy z artystów występował dwa razy dziennie w różnych miejscach w centrum Lublina. Ostatnie pokazy zaczynały się w niedzielę o godz. 19.

Widzowie zadecydowali, że z pamiątkową statuetką i nagrodą w wysokości 3000 złotych wyjeżdża z Lublina para akrobatów w podróży, czyli Duo Patagonia!

Festiwalowi goście pakują kostiumy i rekwizyty. Organizatorzy Urban Higline Festival zwijają 14 taśm po których chodzili nad miastem higlinerzy. Ale to wszystko nie znaczy, że w Lublinie skończyło się święto nowego cyrku. Wcale nie.