Nawałnica, uderzenie rakiety, pomoc uchodźcom, a oni zawsze na pierwszej linii. "Jesteście wielcy"

W piątek w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, awanse na wyższe stopnie służbowe, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pieniężne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na rolę strażaków m.in. w akcji pomocy uchodźcom.

– Transport, zarówno z przejść granicznych do punktów recepcyjnych, jak również z przejść granicznych i punktów recepcyjnych do miejsc stałego zakwaterowania, bądź do miejsc dalszej dyslokacji. To była wyłączna domena straży pożarnej. Wasz wkład w pomoc uchodźcom jest przeogromny, a nie było ich mało. Od 24 lutego granicę na odcinku lubelskim przekroczyło już ponad 3 mln uchodźców. To jest nieprawdopodobne zadanie, które w całości przejęła formacja straży pożarnej. Inny przykład – z 15 listopada. Pierwsi na miejscu tragicznego zdarzenia w Przewodowie byli właśnie strażacy - to pierwsze zabezpieczenie, natychmiastowe uruchomienie akcji, która pozwoliła maksymalnie ograniczyć skutki tego tragicznego zdarzenia i stały dyżur straży tam, na miejscu, w trakcie prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. Kolejnym przykładem jest nawałnica w powiecie opolskim w ubiegłym roku. To strażacy byli pierwsi i zapewnili łączność na tym terenie. W każdym momencie można na Was liczyć. Za cały wachlarz wykonywanych zadań składam serdeczne gratulacje dla całej formacji. Jesteście wielcy – powiedział Lech Sprawka.