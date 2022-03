Lublin. Nie czekają na ministra, przygotowują przedszkola w budynku liceum

Przypomnijmy: Rada Miasta zdecydowała, że VII Liceum Ogólnokształcące straci parter swojego budynku i będzie działać tylko na pierwszym piętrze. Poniżej mają być ulokowane dwa przedszkola: jedno z ul. Bronowickiej i drugie z Dożynkowej (działające wcześniej przy Rynku).

Przeciwko tej operacji protestowali rodzice licealistów, ale Rada Miasta im nie uległa i zgodziła się na przeprowadzkę przedszkoli. Potem zielone światło dało kuratorium, więc umożliwiło radnym podjęcie ostatecznej decyzję o zmianie adresu przedszkoli i połączeniu ich w zespół. Decyzja zapadła na ostatnim posiedzeniu, chociaż rada rodziców złożyła do ministra edukacji zażalenie na pozytywną opinię kuratora.

– Wniesienie tego pisma nie wstrzymuje wykonania postanowienia lubelskiego kuratora oświaty – tłumaczy Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. – Tym samym nie było podstaw do wstrzymania czynności zmierzających do zmiany siedziby przedszkoli nr 26 i 14.

Jednocześnie urzędnicy dają do zrozumienia, że powątpiewają w to, czy rada rodziców VII LO mogła złożyć zażalenie do ministra edukacji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Przygotowania do przedszkolnej przeprowadzki już trwają. 1 marca na parterze budynku przy Farbiarskiej rozpoczęła się przebudowa wnętrz, która ma je przygotować na przyjęcie małych dzieci.

– W pierwszej kolejności wprowadzone zostały rozwiązania zabezpieczające pomieszczenia na piętrze przed skutkami remontu – informuje Boguta. – Następnie przystąpiono do prac rozbiórkowych i wyburzeniowych.

Na czas przebudowy uczniowie VII LO zostali przeniesieni do budynku przy Krochmalnej 29, będącego siedzibą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.