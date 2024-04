Nie wszystkie miejskie trawniki będą gładkie jak dywan

– Taki zrównoważone zarządzanie zielenią miejską to nasza odpowiedź na zmieniające się warunki klimatyczne. Mniej koszenia to więcej tlenu, czyste i wilgotne powietrze, więcej pokarmu dla owadów zapylających, schronienie dla drobnych zwierząt oraz nieoceniona w mieście różnorodność biologiczna- podkreśla Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej lubelskiego ratusza.

Miejsca o dużym natężeniu ruchu w ramach infrastruktury pasa drogowego – czyli arterie dróg, okolice skrzyżowań, ronda, wjazdy, tereny wzdłuż chodników czy ścieżek rowerowych są koszone priorytetowo, tak by nie utrudniać ruchu. - Koszenie w tych miejscach odbywa się według potrzeb, co najmniej trzy razy do roku. Koszenie rzadsze dotyczy trawników przyulicznych zlokalizowanych w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu czy ulic osiedlowych- zaznacza Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

W miejscach objętych programem „Tu kosimy rzadziej” miasto kosi raz lub dwa razy w sezonie. - W tym sezonie planujemy wyłączyć z koszenia ponad 85 hektarów trawników- dodaje Głazik. To na przykład tereny przy: al. Smorawińskiego, al. Szeligowskiego, al. Kompozytorów czy al. Andersa.

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej utrzymuje blisko 800 hektarów zieleni, z której większość, bo blisko 500 hektarów, stanowią trawniki w pasach drogowych.

Podstawowe zasady koszenia miejskich trawników:

Trawniki w pasach drogowych

ulice o dużym natężeniu ruchu, okolice skrzyżowań, ronda, wjazdy, tereny wzdłuż chodników czy ścieżek rowerowych są koszone 3-4 razy w sezonie,

trawniki przyuliczne zlokalizowane w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu, np. ulice osiedlowe, są koszone 2-3 razy w sezonie.

Miejsca rekreacyjne

skwery, place zabaw, boiska, siłownie, polany rekreacyjne w parkach i wąwozach będą koszone 3-5 razy w sezonie, tak aby dostęp do nich był swobodny i nieutrudniony.

Miejsca z roślinnością ozdobną

trawniki w pobliżu zaprojektowanych układów krzewów, bylin, traw i żywopłotów będą koszone 3-5 razy w sezonie, tak aby wyeksponować ich walory ozdobne.