Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Lubelskiej

0 A A

Czas przygotowań do Wielkanocy to kolejna okazja by zobaczyć, jak niegdyś bywało. Tradycyjnie Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprosiło odwiedzających do wspólnego świętowania Niedzieli Palmowej zwanej też Niedzielą Kwietną lub Wierzbną. Skansen z tej okazji przygotował wiele atrakcji.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować