Nowa i droga karetka dla lubelskiego szpitala

Pojazd ma wspomóc szpital i zwiększyć możliwości zespołu ratownictwa medycznego. Kluczyki i dokumenty oficjalnie przekazał we wtorek wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, który podziękował całemu zespołowi medycznemu za pracę, zwłaszcza w czasie pandemii.

Na zakup ambulansu spółka PZU Życie przekazała 300 tys. złotych, a ponad 330 tys. złotych dołożono z budżetu województwa.

- Efekt połączenia szpitala, efekt współpracy zarządu z dyrekcją sprawia, że w naszym szpitalu ciągle coś się zmienia. Zmienia się oczywiście na rzecz tych, dla których jesteśmy, czyli pacjentów. Karetka będzie służyła transportom między lokalizacjami, szpitalami czy też transportom pacjenta do domu. Pojazd zostaje przekazany do dyspozycji Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu. Jest to najnowocześniejszy sprzęt, który uzupełnia nasz istniejący i wysłużony już tabor – mówi Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Dyrektor wspomniał również o innych sukcesach szpitala. Jest to m.in. niedawne otwarcie kuchni i pralni oraz planowane otwarcie Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego oraz Bloku R. Karetka ma mieć wszystko, czego potrzeba przy ratowaniu życia, a także transportach pacjentów w różnym stanie.

- W karetce są leki, sprzęt ratujący życie, a więc respiratory, defibrylatory, łóżko kardiologiczne, zestaw do intubacji oraz wszystko to, co może się przydać. W momencie połączenia szpitali nastąpiła potrzeba transportów pacjentów między szpitalami, a także do innych ośrodków. Temu celowi będzie służyła karetka – mówi dr n. med. Małgorzata Piasecka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

W ambulansie znajdują się również nosze, materace, deska ortopedyczna czy kamizelka KED, pozwalająca na unieruchomienie szyi, kręgosłupa i głowy. Ten w pełni wyposażony pojazd, jest już siódmym należącym do szpitala.