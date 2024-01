Nowa władza w lubelskim KOWR. Dotychczasowy dyrektor chce iść do sądu

11 stycznia dyrektorem generalnym KOWR został Henryk Smolarz. To polityk PSL, do niedawna zastępca wójta podlubelskiej gminy Niemce, a w przeszłości m.in. poseł stronnictwa, czy szef Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Po jego powołaniu kwestią czasu wydawały się zmiany kadrowe w kierownictwach poszczególnych oddziałów ośrodka w całym kraju.

W środę Smolarz wręczył nominacje nowym szefom KOWR w Lublinie. Dyrektorem został Stanisław Żmijan, szef lubelskiej PO i były poseł. W październikowych wyborach parlamentarnych startował do Sejmu z trzeciego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 7, obejmującym Chełm, Zamość i Białą Podlaską. Zdobył prawie 8,5 tys. głosów, co nie wystarczyło do objęcia mandatu. Jego zastępcą będzie Daniel Słowik, dyrektor biura zarządu wojewódzkiego PSL w Lublinie.