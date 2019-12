Nowe ostrzeżenie IMGW dla Lubelskiego. Kto liczył na zmianę pogody, wreszcie się doczeka

Nowe ostrzeżenie pogodowe dla województwa lubelskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3 st. C do -1 st. C, a przy gruncie od -5 st. C do -3 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od rana do soboty rano.

W piątek oprócz spadków temperatur możliwe są również opady. Początkowo deszczu ze śniegiem, a po południu przechodzące w opady śniegu.

Słabe opady śniegu możliwe również w sobotę. Temperatura maksymalna tego dnia ma wynosić od -2 st. C do 0 st. C.