Nowe sale operacyjne dla pacjentów ze schorzeniami serca, głowy i kręgosłupa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie rozpoczął kolejną inwestycję. Za kwotę 40 mln złotych, placówka wyremontuje i wyposaży 5 sal operacyjnych. Dyrekcja szpitala podpisała właśnie umowę z wykonawcą prac i dostawcami sprzętu medycznego.

Trzy sale mają być przystosowane do wykonywania zabiegów i badań kardiologicznych z zakresu elektrofizjologii, elektroterapii i hemodynamiki. Ma to m.in. poprawić jakość i szybkość diagnostyki i leczenia zawałów serca oraz zaburzeń rytmu serca. Kolejne dwie sale będą przeznaczone do zabiegów na oddziale neurochirurgii, który został otwarty w lutym tego roku.

- Dzięki tej inwestycji zostanie stworzona baza sprzętowa do prowadzenia kompleksowego procesu diagnostycznego, operacyjnego oraz terapii małoinwazyjnej chorób neurologicznych i neuroonkologicznych obejmujących m.in. zmiany neurologiczne w obrębie centralnego układu nerwowego, guzów kręgosłupa i nerwów obwodowych jak glejak czy oponiak - mówi Piotr Matej, dyrektor WSS w Lublinie.

Poza remontem sal, szpital zakupi również niezbędny sprzęt medyczny, w tym m.in. mikroskop operacyjny, aparaty USG, neuroendoskop, stół operacyjny, ultradźwiękowe noże czy stabilizatory czaszki typu Mayfield.

- Dla mnie, marszałka województwa lubelskiego, najważniejsze jest to, że dzięki tej nowej inwestycji mieszkańcy uzyskają większą dostępność do procedur medycznych – zaznacza Jarosław Stawiarski.

Sale operacyjne, zarówno kardiologiczne i neurochirurgiczne mają być gotowe na przyjęcie pacjentów w 2025 roku.