Nowi księża w achidiecezji lubelskiej. "Niewielu, którzy mogą wiele dokonać"

Na prezbiterów Kościoła katolickiego zostali wyświęceni diakoni: Wiktor Michałowski z Parafii św. Wita w Mełgwi (powiat świdnicki), Paweł Watras z Parafii Miłosierdzia Bożego z Piotrowic Małych (powiat puławski), Michał Śliwka z Parafii św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie (powiat kraśnicki) i Arkadiusz Kowalski z Parafii św. Anny w Lubartowie.

– 5 lat temu przystępowało do święceń kapłańskich 12 diakonów – powiedział na wstępie sobotniej mszy arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który udzielił święceń czterem diakonom Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. – Przypomniałem im wówczas słowa piosenki religijnej, nawiązującej do 12 apostołów i ich zadania: „A uczniów było 12. A ludzi były miliony. Rozeszli się uczniowie. Na wszystkie świata strony. Dobrą nowinę głosili. Wioskom, narodom, i miastom. Ludzi były miliony. A uczniów było 12.” Piosenka ta wyrażała podziw, że tak niewielu dokonało tak wiele. Dzisiaj do święceń przystępuje czterech diakonów. To także niewielu, którzy mogą wiele dokonać. Bo było przecież tylko czterech ewangelistów, a my na co dzień żyjemy tym, co oni napisali i przykładem gorliwości apostolskiej, jaką nam zostawili i zaświadczyli o niej swoim życiem.

Nowi kapłani dziękowali m.in. biskupom, władzom i wychowawcom seminarium duchownego, a także swoim rodzicom "za trud wychowania". – Gdyby nie wasza ofiarna miłość, nie byłoby nas dzisiaj w tym miejscu – podkreślił w imieniu wyświęconych jeden z prezbiterów. – Gdyby nie wasza chrześcijańska wiara, nie cieszylibyśmy się łaską powołania.

– Zachęcamy was słowami św. Pawła, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości – zwrócił się do nowych księży metropolita lubelski. – Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Sobotnie święcenia kapłańskie były 11. sprawowanymi w archikatedrze lubelskiej przez arcybiskupa Stanisława Budzika (w sumie wyświęconych zostało ponad 100 księży). W ostatnich latach święcenia prezbiteratu w archidiecezji lubelskiej odbywają się w ostatnią sobotę maja.

Zaś w diecezji zamojsko-lubaczowskiej święcenia kapłańskie zostały zaplanowane w tym roku na 4 czerwca.

Czekają na chętnych do seminarium

* 16 maja rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. Potrwa do 7 lipca. Seminarium prowadzi nabór kandydatów wśród absolwentów szkół średnich z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

* Prowadzona jest także rekrutacja do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (rejestracja w ramach I naboru trwa w dniach od 5 maja do 7 lipca, w ramach II naboru – od 15 lipca do 21 września).

Szczegłówy na stronach internetowych seminariów.