W Centrum Profilaktyczno-Leczniczym otwarto poradnię ortopedyczną, która została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczno-zabiegowy. To kolejna inwestycja w WOMP.

– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przestaje być już tylko klasyczną medycyną pracy, tylko staje się ultranowoczesnym ośrodkiem, który będzie leczył wszystko, od bólu, przez zabiegi, po poradnie specjalistyczne – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. ­– Jednocześnie medycyna pracy będzie istotnym uzupełnieniem, bo właśnie na tym polega nowoczesna medycyna, by leczyć holistycznie, kompleksowo, całościowo.

Do poradni trafił nowoczesny i mobilny sprzęt medyczny – aparat RTG z ramieniem C, który oprócz wykonywania dokładnej diagnostyki będzie wykorzystywany w różnych metodach leczenia bólu, do których należą m.in. termolezji i kriolezji, które skutecznie eliminują bóle kręgosłupa oraz kończyn. Koszt zakupu aparatu wraz z adaptacją pomieszczenia to niemal 665 tys. zł, z czego 552 tys. zł pochodziło z budżetu województwa lubelskiego, a resztę kosztów (113 tys. zł) pokrył WOMP.

Otwarcie się na nowe metody leczenia, to ogromny ukłon w stronę pacjentów. W poradni ortopedycznej WOMP pracują specjaliści posiadający doświadczenie w tych metodach leczenia bólu. Oprócz tego, od stycznia tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia wpisał zabiegi termolezji i kriolezji na listę finansowanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.