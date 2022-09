Od środy nowe przepisy drogowe. Te dotyczą głównie pieszych

Co z tymi chodnikami?

Właśnie w tej sprawie powstało najwięcej zamieszania, bo zmienia się definicja chodnika. To, co potocznie byśmy nim dzisiaj nazwali, będzie od środy „drogą dla pieszych”. Natomiast chodnik został zdefiniowany w ustawie jako „część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego pieszych”.

Wciąż wolno parkować

Zmiany w przepisach nie zlikwidują parkowania w miejscach, które dzisiaj nazwalibyśmy potocznie chodnikiem. Tak przynajmniej twierdzą urzędnicy odpowiedzialni za organizację ruchu.

– Parkowanie na „drodze dla pieszych”, przy zachowaniu pewnych reguł, nadal będzie możliwe – stwierdza Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin.

Nadal dopuszczalne będzie parkowanie na części dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu (do 2,5 t). Warunki będą te same, co dzisiaj: na jezdni nie ma zakazu zatrzymania lub postoju, dla pieszych zostaje 1,5 m chodnika, nie utrudnia się ruchu na jezdni.

Hulajnogą także można

Elektryczne hulajnogi, jak obecnie, muszą się poruszać drogami wyznaczonymi rowerzystom, a jeśli ich nie ma, to jezdnią, o ile dozwolona na niej prędkość nie jest większa niż 30 km/h. W innych przypadkach będą mogły „wyjątkowo” poruszać się drogą dla pieszych. – Z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych i ustępując im pierwszeństwa – zastrzega Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej w Lublinie.

Takie zasady obowiązują już dziś. Czy jednak elektryczną hulajnogą będzie można się poruszać wśród pieszych pomiędzy rzędem zaparkowanych samochodów a rzędem budynków, jeżeli pieszym zostanie tu gwarantowane 1,5 metra, a dozwolona na jezdni prędkość będzie większa niż 30 km/h? Strażnicy twierdzą, że będzie to dozwolone, bo wciąż jest to „droga dla pieszych”.