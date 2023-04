Ogród Botaniczny poleca się na spacer. Za chwilę zakwitnie 120 tulipanów

W niedzielne przedpołudnie mieszkańcy Lublina tłumnie odwiedzili jedno z najpiękniejszych miejsc w mieście. W programie wiosenno-letniego sezonu na zwiedzających Botanik czeka wiele atrakcji: warsztaty, spacery tematyczne, bieg „Botaniczna Piątka”, wydarzenia sportowe oraz wystawy. Jest też co oglądać, bo ogród chwali się zbiorem ponad 7 tys. gatunków i odmian roślin pochodzących z różnych stron świata zgromadzonych w tematycznych działach i kolekcjach. Nie długo będzie jeszcze piękniej, bo jesienią pracownicy ogrodu posadzili cebulki 120 odmian tulipanów, które będzie można podziwiać podczas wiosennych spacerów.

Ogród Botaniczny jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Lublina i okolic, a największym zainteresowaniem cieszy się w końcówce wiosny i lecie. Właśnie wtedy można podziwiać piękne kolekcje: róż usytuowane niedaleko dworku, liliowców, dalii, piwonii, pacioreczników, kosaćców bródkowych, roślin cebulowatych i bulwiastych, ozdobnych, górskich, użytkowych, wodnych, bagiennych i tak można wyliczać bez końca.

Pani Maria przyszła pospacerować do ogrodu z wnuczkami. Kobieta jest malarką i jak mówi często przychodzi tu spacerować szukając inspiracji, podkreśla, że przyroda uczy wrażliwości dlatego zabiera wnuczki Anię i Zosię na spacery. Dziewczynkom bardzo podobają się kwiaty, które właśnie zakwitły w rabatkach. Co chwilę słychać zachwyt i radość u dzieci: – W ogrodzie są nie tylko roślinki! Tu można spotkać również zwierzątka, my widziałyśmy wiewiórki, ptaszki, a w stawie nawet rybki – mówi rozbawiona Zosia.

Ogród Botaniczny UMCS zajmuje obszar 21 ha i jest położony w dolinie rzeki Czechówki, obejmuje część zbocza od strony zachodniej i przecięty jest trzema lessowymi wąwozami.

Ogród Botaniczny otwarty od 16 kwietnia do końca października od godziny 9 (do końca kwietnia do godz. 19, a od maja do końca lipca do godz. 20).

Ceny biletów w nowym sezonie:

- normalny - 14 zł

- normalny plus dworek - 16 zł

- ulgowy - 9 zł

- ulgowy ogród plus dworek - 12 zł

- rodzinny - 35 zł

- rodzinny ogród plus dworek- 40 zł