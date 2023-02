Okulista, żużlowcy i teatr. Oto nowi Ambasadorzy Województwa Lubelskiego

Biblioteka XXI wieku zaprosi już w kwietniu. Będzie też "bankomat" z książkami

Przestronne wypożyczalnie, kapsuły do cichej pracy, selfchecki, kącik z konsolami gier wideo, komputery, sala zabaw dla dzieci, sala klubowa, wystawiennicza i konferencyjna – to tylko część tego, co znajdziemy w puławskiej mediatece. Błyszczące nowością regały powoli zapełniają się 54 tysiącami książek.