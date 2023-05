Noc Kultury 2023. Pająki i liście na nocnej liście

Od 2017 roku zadajemy sobie pytanie, co naukowcy mogą robić na Nocy Kultury. W tym roku powtórzymy badania przeprowadzone w 2017 roku, jeśli ktoś z członków naszej ekipy badawczej podejdzie z prośbą o wypełnienie dość długiej i wymagającej ankiety, bardzo prosimy o wypełnienie – mówi dr Aleksandra Kołtun z UMCS. – Wyniki poznamy jesienią i będziemy je mogli porównać. Dowiemy się co się stało z publicznością festiwalową przez ten czas, a była pandemia i wybuchła wojna, to dwie cezury, które dotyczą każdego z nas. Jesteśmy ciekawi, co się z nami wydarzyło przez te siedem lat. Co się wydarzyło z Nocą Kultury. Będziemy też prowadzić badania dotyczące identyfikacji, tożsamości i samopoczucia. Więc jeśli do kogoś podejdzie ankieter po raz kolejny prosząc o wypełnienie ankiety, prosimy o wypełnienie. Noc Kultury 2023 będzie nocą tysiąca badań – dodaje.

Na stronie UMCS w zakładce „Prezentacja nauki to sztuka” można znaleźć publikację, która powstała w efekcie dotychczasowych prac naukowców i studentów podczas NK.

Oprócz tego naukowcy z zespołu projektowego „Prezentacja nauki to sztuka” zapraszają do oglądania swojej instalacji zatytułowanej „Komoda Ludwika Flecka”, chcą wyjaśnić kim był Ludwik Fleck? Jakie były jego związki z Lublinem? Jaki związek może mieć mikrobiologia i filozofia?