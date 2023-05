Instalacja artystyczna | Ogród osobliwości & Przywale | 19.00–2.00 | ul. Szambelańska

Wizualna uczta dla zmysłów, która zaprasza do podróży pośród natury i sztuki. Głównym elementem tej instalacji będzie dywan z żywej trawy, który poprowadzi nas ulicą Szambelańską wśród staromiejskich kamienic. Nad głowami publiczności zawiśnie olbrzymi ogród osobliwości, który składać się będzie z organicznych form w postaci olbrzymich lampionów.

Autorzy: Studenci WA UMCS w Lublinie – Pracownia Scenografii pod kierunkiem Jarosława Koziary, Polub zieleń

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Instalacja artystyczna | Światło | 19.00–23.00 | Baszta

ŚWIATŁO to przestrzenna instalacja powstała z setek plastikowych butelek z odzysku. To obiekt nie tylko do patrzenia, ale do przemyślenia – symbol odrodzenia i przemiany. Każda z tych butelek była już uznana za bezwartościową, ale dzięki recyklingowi i kreatywności zyskała nowe życie. Podobnie każdy z nas czasem może czuć się bezwartościowy i niedoceniany. ŚWIATŁO ma przypominać o ludzkim potencjale do przemiany i pozytywnego wpływu na świat. O zdolności i sile przekształcania własnego losu oraz rzeczy pozornie bezużytecznych w piękno i wartość.

O odwadze łączenia kropek po swojemu.

Autorka: Ola Artyszuk

Instalacja artystyczna | Więcej światła! | 21.30–2.00 | ul. Grodzka 7 – patio

Połączenia duszy wiekowych mebli z niezliczoną liczbą lamp emanuje tajemniczą atmosferą i zachęca do zatrzymania się w kameralnym blasku światła. Charakter instalacji podkreśla lokalizacja – umieszczone pośród kamienic, na których układa się niepowtarzalna mozaika cieni i refleksów.

Autorzy: Stowarzyszenie Emaus w Lublinie oraz Komis Meblowy Maniek Marcina Janiszewskiego w Osmolicach

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Instalacja artystyczna | Plac po... | 19.00–2.00 | plac Po Farze

Plac Po Farze w nowej odsłonie z pewnością Was zadziwi, a to za sprawą 520 m2 żywej trawy rozłożonej we wnętrzu murów kościoła i drzewa, które stanie w nawie głównej. Przestrzeń, która jest jasną plamą koloru piaskowca na mapie Starego Miasta, na ten wieczór zamieni się w zieloną oazę. Oprócz tego artyści plecionkarstwa odtworzą część łuków dawnej budowli, interpretując od nowa zarysowane fundamenty.

Autorzy:

elementy zielone – Polub zieleń

elementy wyplatane – Jan Sajdak, Ewa Dąbrowska i wolontariusze

konstrukcja nośna łuków – Piotr Kloc, Seweryn Wlazło

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Instalacja artystyczna | Kwiaty zła | 19.00–2.00 | ul. Złota 5 – podwórko

Rośliny, a szczególnie kwiaty, kojarzone są zazwyczaj z delikatnym pięknem, miłym zapachem i łagodnością, ale nie zawsze tak jest. Istnieją rośliny złowrogie i mięsożerne, powodujące niepokój. Uważaj na tym podwórku i nie daj się pożreć!

Autor: Jarosław Koziara

Instalacja artystyczna oraz kino | Noc w Browarze | ul. Bernardyńska

Bottle green | 19.00–2.00

Instalacja Pawła Adamca wykonana przez Słuchaczy SPPSS z kierunku florysta. To zielona oaza pośród zabytkowej architektury Browaru Perła. Przestrzeń odpoczynku wśród żywych zielonych roślin, niepowtarzalny miniogród z huśtawką.

Punkt ogrodu | 19.00–2.00

Niezwykłe puzzle przestrzenne, których nie da się ułożyć, natomiast gdy staniesz w odpowiednim miejscu, każdy kawałek układanki znajdzie się na swoim miejscu.

Ślimaki (film) | 22.00–00.30 (seans co 30 minut)

Francuzi są oburzeni! Co drugi ślimak na ich stole pochodzi z Polski. Przemysł ślimaczany kwitnie, a polscy hodowcy eksportują ślimaki nie tylko do Francji czy Włoch, lecz również podbijają Chiny i Japonię. Na fali popularności „złotego” ślimaczanego interesu dwóch przyjaciół, Andrzej i Konrad, postanawiają założyć własną hodowlę i zarobić miliony. W tajniki ślimaczanego świata wprowadza ich ekspert, Grzegorz Skalmowski, znany jako „Ślimaczany Król”.

Przy rzece (film) | 22.30–22.45 i 23.30–23.40

Świt, gąszcz i sylwetki pracujących. Dźwięk ścinanych gałęzi. Miarowy rytm pracy robotników, którzy zajmują się regulacją brzegu Wisły. Po drugiej stronie rzeki powoli wyłania się Warszawa. Poetyckie zdjęcia, montaż i efekty dźwiękowe nawiązują do klasyki polskiego dokumentu.

Dodatkowo w programie dostępne będzie zwiedzanie warzelni oraz zabytkowych podziemi (obowiązuje rezerwacja).

Spektakl | Ulica | 21.00–22.00 | (lokalizacja wkrótce)

Historia pewnej berlińskiej ulicy, która mogła zdarzyć się wszędzie. W ramach Nocy Kultury grupa młodzieży uczestniczącej w zajęciach teatralnych „Scena Warsztatów” zorganizowanych przez Warsztaty Kultury zaprezentuje sztukę pt. „Ulica” autorstwa Rolanda Schimmelpfenniga. Spektakl powstał na podstawie tekstu współczesnego niemieckiego autora, który w konwencji jakby przypadkowych slajdów opowiada strzępy historii mieszkańców pewnej berlińskiej ulicy. Jest to też sztuka o przemijaniu i zmianach społecznych, o ubywaniu tych starych i przybywaniu tych nowych. Mimo że związany z bardzo konkretnym miejscem, jest to tekst uniwersalny. Lubelski widz łatwo odnajdzie się w zakamarkach historii, tak jak odnajduje się w krętych ulicach lubelskiego Starego Miasta, nawet jeżeli czasem pomyli drogi lub zastanowi się chwilę, którędy najlepiej dojść do celu.

Autorzy: Scena Warsztatów

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy polsko-niemieckiej w ramach projektu 4Ukraine finansowanego ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Koncert | Scena Klasyczna | 19.00–00.00 | ul. Żmigród 10 (boisko szkolne za ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie)

Serdecznie zapraszamy do odkrycia nowego miejsca na mapie Nocy Kultury! Podczas tegorocznej edycji na „Scenie Klasycznej” wystąpią fantastyczni muzycy, wśród których nie zabraknie znanych osobowości lubelskiej estrady oraz najlepszych uczniów i nauczycieli szkół muzycznych z regionu. Znakomici artyści oraz ciekawy repertuar stworzą niezapomnianą atmosferę tego miejsca!

Autorzy: Stowarzyszenie Wschód Kultury

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Koncert | Scena rapu | 19.30–00.00 | Błonia pod Zamkiem

Harmonogram

19.30–21.00 | laureaci konkursu „Młodzi Raperzy i Raperki!”

21.00–22.00 | Fukaj

22.00–23.00 | Alyona Alyona

23.00–00.00 | Avi

Fukaj – o młodym raperze głośno zrobiło się trzy lata temu, gdy jego stylem zachwycił się Mata. Obojętny na twórczość Fukaja nie pozostał też Quebo, nominując go do Hot16Challenge. W 2021 roku artysta trafił pod skrzydła SBM Label, jednej z największych wytwórni hip-hopowych w Polsce. Dziś może pochwalić się milionami odsłon na YouTube. Na swoim koncie Fukaj ma debiutancki album „Chaos”, na którym gościnnie pojawił się Vito Bambino.

Alyona Alyona – The New York Times umieścił ją na krótkiej liście najciekawszych artystów i artystek z Europy, a amerykański Vouge nazwał jej muzykę „uzależniającą”. Alyona Alyona to niekwestionowana gwiazda ukraińskiego hip-hopu. Trzy lata temu podpisała kontrakt z polską wytwórnią Def Jam Polska. Efektem tej współpracy jest album „Galas”, na którym gościnnie nawijają Żabson i Kukon. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie regularnie apeluje do fanów

na całym świecie o wspieranie jej ojczyzny.

Avi – debiutował w 2019 roku „Zbiorem dzieł sycylijskich” stworzonym w duecie z Louisem Villainem. Później były jeszcze płyty „Spis pieśni sycylijskich” oraz „Akademia Sztuk Pięknych”, które wielokrotnie pokryły się platyną. Po zamknięciu tryptyku Avi poszedł już „na swoje”, a efektem samodzielnej pracy jest wydana pod koniec marca płyta „Mały książę”. Na najnowszym wydawnictwie raper m.in. rozlicza się z przeszłością.

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Muzyka/taniec/DJ | Nocny Parkiet | 22.00–1.00 | ul. Bajkowskiego – parking

Poczuj puls miasta i ciesz się tańcem w wyjątkowym otoczeniu nocokulturowego klimatu! Energetyczna muzyka sprawi, że tańcząc poczujesz się jakbyś występował/występowała na największych scenach świata.

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Pokazy aerialowe | Taniec w powietrzu | 20.00–00.00 | Plac Litewski

Zobaczymy podniebną wersję historii Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków przedstawioną z przymrużeniem oka – ten występ zaprezentuje grupa zaawansowana. Gwarantujemy mocne wrażenia i sporo śmiechu.

A także pokaz pod tytułem „Show me how you burlesque” inspirowany musicalem „Burlesque”. To niepowtarzalne show zaprezentuje kadra reprezentacji Strefy Wysokich Lotów. Na scenie jednocześnie będzie występować aż 17 artystek.

Oprócz tego na widzów czekają pokazy solowe artystek ze Strefy Wysokich Lotów – około 55 występów solowych dzieci i dorosłych w różnym wieku.

Autorzy: Strefa Wysokich Lotów



Mural | Zarastanie | 19.00–2.00 | Brama Rybna – podniebie

Natura zawsze w końcu wygra z cywilizacją, nawet symbolicznie. Wystarczy poczekać...

Tak właśnie się stało w Lublinie w 2023 roku, gdzie motywy roślinne zabytkowej polichromii z Piwnicy pod Fortuną rozrosły się i wykiełkowały w okolicy Bramy Rybnej.

Autor: Michał Stachyra

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Mural | Następne ugryzienie | 19.00–2.00 | Zaułek Hartwigów

Marcin Wrzal po raz kolejny objawia się na dużym formacie. Dotychczasowe prace na murach wykonywane przez tego artystę miały charakter olbrzymich rysunków nawiązujących do malarstwa naściennego naszych praprzodków. Czy ich odbiór da widzowi satysfakcję porównywalną z tą, jaką przynosiły udane łowy?

Autor: Marcin Wrzal

Mapping | Arka | 22.00–2.00 | Pałac Czartoryskich – fasada

Niezwykle barwna opowieść z przesłaniem, by żyć pełnią życia. Japońscy artyści wizualni w magiczny sposób ożywią mury zabytkowego budynku, zabierając nas w podróż pełną żywiołów

i elementów natury.

Autor: Kiyoko Ishii, Toshikazu Toyama

Produkcja specjalna Warsztatów Kultury w Lublinie.

Noc Kultury to nie tylko spektakularne instalacje artystyczne, lecz również drobne, niezwykle ujmujące dzieła, które skradną Wasze serca i wzbudzą zachwyt podczas nocokulturowego spaceru.

Poniżej prezentujemy kilka z nich, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Instalacja artystyczna | 7 dni | 21.00–00.00 | ul. Archidiakońska 7 – przed budynkiem

W projekcie zostaną zaprezentowane walizki i szuflady, w których będą zaaranżowane mikroświaty. Każda walizka to metafora naszych wspomnień, które gdzieś pakujemy do naszej pamięci. Z czym chodzimy w naszych głowach? Do czego wracamy wspomnieniami? Co jest dla nas wsparciem i daje życie? O czym marzymy? Walizka to podróż, to zmiana, to przygoda i podążanie nieznaną drogą. Inspiracją do tej wystawy są osobiste wspomnienia z dzieciństwa autorki spędzonego w Lublinie. Ekspozycji będzie towarzyszył minispektakl marionetkowy.

Autorka: Dominika Sergiej

Instalacja artystyczna | Śladami Arachne | 19.00–2.00 | ul. Ku Farze

Podczas nocokulturowego spaceru możesz napotkać rozwieszone pajęcze sieci, delikatne niczym

mgiełka, które zaprowadzą Cię do skromnego gniazda mitycznej tkaczki Arachne. Spokojnie, nie

zamieni Cię w kokon, no chyba że...

Autorzy: Grupa studentów II roku malarstwa – Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie pod kierunkiem Barbary Niścior

Instalacja artystyczna | Prezentacja nauki to sztuka – Komoda Ludwika Flecka | 19.00–2.00 | ul. Grodzka 5a – brama

Kim był Ludwik Fleck? Jakie były jego związki z Lublinem? Jaki związek może mieć mikrobiologia i filozofia? I najważniejsze: czy na te pytania może odpowiedzieć komoda?

Autorzy: Zespół projektowy Prezentacja nauki to sztuka.