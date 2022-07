Pensje słabe jak w Lublinie. Podwładni wojewody zarabiają najmniej w kraju, a chcą więcej

A te na razie nie są dla pracowników dobre. Największe organizacje związkowe – OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych – chcą podwyżki płac w budżetówce o 20 procent.

– To nie jest dużo, bo chcemy tylko zniwelowania skutków inflacji – tłumaczy rzecznik prasowy OPZZ Łukasz Mycka, a ta inflacja w czerwcu wyniosła aż 15,6 proc. rok do roku

Mycka: – Pracownicy nie chcą, jak powiedział prezydent Andrzej Duda, zaciskać zębów i czekać. Jesteśmy realistami, a nie optymistami, bo optymizmu nikt do garnka nie włoży.

Rząd jednak w założeniach do przyszłorocznego budżetu zapisał zupełnie inny wskaźnik podwyżki dla budżetówki. To 7,8 procent. Ostatnio związkowcy wysunęli nową propozycję. Chcą zmiany płac rozłożyć na raty. To 5 proc. jeszcze w tym roku i 15 proc. w 2023.

Okazuje się, że słabe pensje to cecha lubelskiego. Z przytoczonego raportu o Służbie Cywilnej wynika, że mniej niż wynosi średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej co miesiąc dostają też strażacy i policjanci. Np. w komendach miejskich i powiatowych policji w lubelskim zarabia się średnio 4584 zł brutto. – Płace w tych jednostkach zależne są od tego, ile pieniędzy otrzymuje komenda wojewódzka, a ta środki ma z KGP, a ona z ministerstwa – wyjaśnia Artur Garbacz, przewodniczący NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

W służbach też będą podwyżki? O tym na razie cisza, ale Garbacz przypomina zapisy porozumienia między związkowcami a rządem z 2021 r. – Jest w nim mowa o corocznym podniesieniu płac o wskaźnik inflacji – podkreśla związkowiec.

Podwyżki to nie jedyna sprawa, o której działacze negocjują z władzą. Druga sprawa to wysokość płacy minimalnej. Dziś to 3010 zł brutto. Już wiadomo, że w przyszłym roku wzrośnie ona w dwóch rzutach. Wymusza to galopująca inflacja. Gabinet Mateusza Morawieckiego chce podnieść „najniższą krajową” w styczniu do 3383 zł, a od lipca do 3450 zł.

Związki chcą więcej – 3450 zł od stycznia i 3600 zł kilka miesięcy później. – Wiemy, że takie pieniądze – także na podwyżki dla budżetówki – są – mówi Mycka, a jego związek już planuje protesty. Najpierw mają być pikiety przed urzędami wojewódzkimi. Wskazano już datę – to 23 lub 30 lipca.

Decyzja, czy do nich dojdzie, należy do regionalnych władz związku. – Wezwaliśmy do akcji strajkowych także ze względu na sygnały płynące z regionów – dodaje Mycka.

W Lublinie decyzja ma zapaść w czwartek na posiedzeniu prezydium regionalnego OPZZ. – Na sierpień planujemy dużą manifestację w Warszawie – dodaje związkowiec. Jeżeli rząd nadal nie ustąpi, to ma dojść do strajku, prawdopodobnie we wrześniu.