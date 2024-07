Pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę. Przed nimi ponad 300 km drogi

Już po raz 46. pątnicy wyruszą z Lublina do Częstochowy. Na miejsce dotrą 14 sierpnia, aby dzień później wziąć udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Swoją podróż rozpoczną 3 sierpnia o godzinie 8.30 mszą świętą w archikatedrze lubelskiej. Potem czeka ich 320 km drogi.

Zakończyły się już zapisy w parafiach. Do soboty, zapisy prowadzone są przez Internet oraz pod archikatedrą lubelską.

Udział w tegorocznej pielgrzymce kosztuje 100 zł. Wpisowe za dwie osoby wynosi 170 zł, a za trzy osoby i więcej - 250 zł.

Od 29 lipca chętni do udziału w wędrówce będą mogli zapisać się w sekretariacie przed lubelską archikatedrą w godzinach 10-17 aż do dnia rozpoczęcia podróży oraz przez internet na stronie internetowej PIELGRZYMKA.LUBLIN.PL.

Fundusz „Idę z tobą” polega na tym, że nie idziemy osobiście na pielgrzymkę, ale składamy ofiarę, która umożliwi wyruszenie w trasę innej osobie. Ci, w zamian niosą intencje ofiarodawcy do Matki Boskiej.

Pielgrzymowanie „Ile możesz” pozwala wziąć udział osobom, które nie czują się na siłach, by przejść całą trasę. – Codziennie z Lublina autokar będzie dowoził pielgrzymów na szlak pielgrzymkowy – precyzują organizatorzy. Koszt udziału w tym trybie wynosi 110 zł.

Tegorocznym partnerem pielgrzymki został Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, a to z racji 300-setnej rocznicy przybycia zakonników do Lublina.

Nowością podczas tegorocznej pielgrzymki jest dodatkowy podział na grupy kolorystyczne. Obok numeru grupy pojawi się także kolor.

– Nie jest to nowością, stosują to także inne archidiecezje. Chcemy to ujednolicić, ponieważ niektóre grupy już nie istnieją – dodaje Saran.