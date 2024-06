Piknik i nauka. To wszystko na politechnice

- Wspaniały piknik, byliśmy też na poprzednim i dzieci były zachwycone. Świat nauki jest tak ciekawy i różnorodny, że każdy znajdzie jakąś interesującą go część- mówiła pani Elwira.

Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, zajrzeć do wozu strażackiego, zasiąść za kierownicą policyjnego radiowozu, wejść na ściankę wspinaczkową, posłuchać opowieści historycznych czy obejrzeć pokazy chemiczne w wykonaniu pracowników i studentów lubelskich uczelni. Były też gry, zabawy i konkursy, w których można było wygrać nagrody. A wszystko po to by pozwolić dzieciom odkrywać świat nauki poprzez zabawę.