PKW podała wyniki z 28 proc. komisji

O godz. 10 Szef PKW Sylwester Marciniak na konferencji prasowej podał częściowe wyniki z ponad 28 proc. obwodów:

PiS - 40,5 proc.

KO - 26,38 proc.

Trzecia Droga - 14,12 proc.

Lewica – 8,03 proc.

Konfederacja - 7,37 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc.

Polska Jest Jedna - 1,69 proc

Frekwencja wynosi 71,99 proc. - To, co wczoraj mówiliśmy, że będzie rekord, to się ziściło. Takiej frekwencji jeszcze w dziejach III RP nie było – powiedział na konferencji prasowej Marciniak.

Oficjalne, pełne wyniki wyborów 2023 PKW ma podać we wtorek.