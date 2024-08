Plastikowe pojemniki poszukiwane. Kuchnia apeluje o pomoc

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta prosi o plastikowe pojemniki na żywność (z pokrywkami) lub litrowe wiaderka, takie jak po śmietanie czy twarogu. Ważne, aby były one plastikowe, umyte i w dobrym stanie.

– Tego typu pojemniki ogromnie przydają się osobom, które zabierają posiłki na wynos, np. dla kogoś bliskiego, kto choruje lub ma kłopoty z poruszaniem się i nie może wyjść z domu. Często osoby bezdomne zabierają w ten sposób posiłki, by mieć co zjeść wieczorem lub następnego dnia – informuje Bractwo we wpisie na Facebooku.