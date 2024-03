Łyżki i widelce poszukiwane

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta pomaga osobom bezdomnym i potrzebującym. Wydawane im są ciepłe posiłki, paczki żywnościowe oraz gorąca herbata lub kawa. W święta, w Kuchni Brata Alberta co roku odbywa się wspólny świąteczny posiłek. Tak samo będzie w Wielkanoc. Jednak by tak się stało, i by wszyscy mogli godnie zasiąść przy świątecznym stole, potrzebne są łyżki i widelce. Przy tym stole w tym roku spotka się blisko 500 osób.

- Absolutnie nie muszą być to egzemplarze ani nowe ani w idealnym stanie, ważne tylko, żeby łyżki nie były dziurawe, a widelce połamane - proszą poprzez swój profil na facebooku.

Gdzie można przynosić rzeczy?

Sztućce można przynosić do naszego biura przy ul. Zielonej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, lub do Ośrodka Wsparcia przy ul. Dolnej Panny Marii 32, który jest czynny całodobowo przez cały tydzień.