Po nielegalnej pikiecie przed II LO nauczycielka i samorząd uczniowski z mocnym wsparciem dla osób ze społeczności LGBT+

Zaproszenie pod II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie Fundacja Życie i Rodzina wysłała do mediów w czwartek. Zapowiedziała, że następnego dnia przeprowadzi tam „akcję informacyjno-edukacyjną o skutkach ulegania homolobby”.

W piątek rano pod szkołą pojawiły się dwa bilbordy. Na pierwszym: „Pedagodzy z II LO w Lublinie popierają genderowanie dzieci”. Na drugim - informacja o przestępstwach popełnianych przez pedofilów.

Akcja oburzyła nauczycieli ogólniaka, którzy próbowali rozmawiać z pikietującymi i tłumaczyć im, że swoją postawą krzywdzą dzieci. Gdy ich argumenty trafiały w próżnię padły mocne słowa: żenada, wstyd, skandal, hańba.

Dlaczego krzywdzicie dzieci?

Ale na tym nie koniec. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Fundację Życie i Rodzina złożyła już nauczycielka angielskiego Ewa Leonowicz.

– Widziałam dzieci i ich twarze. Widziałam ich przerażenie i strach. Co myśleli sobie członkowie tej pseudofundacji? Odprowadzili rano do szkół i przedszkoli swoje dzieci i przyszli pod naszą szkołę, żeby krzywdzić inne dzieci? – pyta nauczycielka.

– Czy oni naprawdę chcą, żebym jako nauczyciel piętnowała swoich uczniów za ich orientację czy tożsamość? Bo przecież jedyne co robię to okazuję wsparcie i akceptację. Zapewniam, że tak jak każdy człowiek mają prawo do życia na swoich zasadach – pisze Leonowicz w obszernym wpisie na Facebooku. – Teraz są to dzieci LGBT+, jutro to mogą być dzieci o innym kolorze skóry, z niepełnosprawnościami. Tu każde odstępstwo od tak zwanej normy może paść ofiarą zaślepionych ideologicznie oprawców.

Miejsce tolerancji

Stanowczo zaprotestował też Samorząd Uczniowski II LO.

– Zamoy od zawsze był, jest i będzie miejscem tolerancji. Jesteśmy szkołą z zasadami i niezależnie od rocznika, chcemy kultywować oraz utrzymywać opinie Zamoya jako szkoły kolorowej i otwartej – piszą członkowie samorządu.

Podkreślają, że stoją po stronie uczniów ze społeczności LGBT+, którzy piątkową akcją poczuli się dotknięci. Żeby ich wesprzeć postanowili wywiesić na szkolnych korytarzach plakaty o tolerancji i zachęcali kolegów i koleżanki do przyjścia do szkoły z tęczowym elementem odzieży.

– Wszyscy byliśmy ofiarami akcji mającej na celu nas poróżnić, pokazać odmienność niektórych z nas. Wszyscy jesteśmy równymi uczniami jednej pięknej szkoły i nic nie może tego zmienić. W Zamoju jest miejsce dla każdego, bez wyjątku.

Zawiadomienia nie było

W tej sprawie jest jeszcze jeden wątek. Żeby zgromadzenie było legalne jego organizator musi powiadomić gminę o zamiarze jego zorganizowania.

– Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymał jedno zgłoszenie dotyczące zgromadzenia w piątek w godzinach porannych. Nie wpłynęło zawiadomienie o organizacji w tym czasie zgromadzenia przed II LO. Jeżeli takie zgromadzenia miało miejsce, to odbyło się bez wymaganego zawiadomienia – podkreśla Joanna Stryczewska z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Na miejscu nie było pracowników kuratorium.

– Zostaliśmy powiadomieni przez panią dyrektor, że taka pikieta ma miejsce, ale nie mieliśmy podstaw żeby podejmować jakiekolwiek działania w tej sprawie – tłumaczy Jolanta Misiak, rzecznik Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Pod szkołą była za to policja.

– Zawiadomiona została policja, która przybyła do szkoły i poinformowała, że powyższe zgromadzenie jest legalne i ma zgodę Urzędu Miasta – informuje Małgorzata Klimczak, dyrektor II LO. – W związku z pojawiającymi się wątpliwościami zostało wysłane do I Komisariatu Policji w Lublinie zapytanie, czy postępowanie przybyłych funkcjonariuszy było właściwe.

Sprawę wyjaśniać będą też sami policjanci.

– Zgromadzenie pierwotnie zostało zgłoszone na Placu Łokietka. Gdy okazało się, że uczestnicy się tam nie pojawili, policjanci przemieścili się na ulicę Ogrodową, gdzie zastali pięć osób z transparentami – informuje nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie. – Teraz będziemy wyjaśniać z jakich powodów uczestnicy się przemieścili i czy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy.