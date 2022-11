Lublin. Podwyżki będą jeszcze dotkliwsze. Nowe stawki opłat za odholowanie z ulicy auta

W czwartek miejscy radni zatwierdzili stawki opłat na 2023 r. Lublin wciąż będzie podzielony na dwie części obsługiwane przez dwie różne firmy. Inne będą też opłaty obowiązujące w tych strefach. We wschodniej (np. na Felinie lub Kalinowszczyźnie) będzie znacznie drożej niż w zachodniej (czyli np. na Czubach lub Czechowie).

Granicą podziału na droższą i tańszą strefę jest droga wojewódzka nr 835 przebiegająca al. Spółdzielczości Pracy, ul. Unicką, Podzamcze, al. Unii Lubelskiej, ul. Lubelskiego Lipca ’80, Cukrowniczą, Krochmalną, Wrotkowską, Wyścigową, Kunickiego i Abramowicką. Wymienione ulice zaliczone są do wschodniej, czyli droższej części Lublina.

Kierowca, który nieprawidłowo zaparkuje samochód osobowy do 3,5 t w zachodnim rejonie, zapłaci w przyszłym roku 185 zł za wywiezienie pojazdu (dziś 170 zł) oraz 13 zł za każdą dobę przechowania auta na płatnym parkingu (jak dziś). Jeżeli kierowca dotrze do samochodu wcześniej niż laweta, za "odstąpienie od usunięcia" naliczona zostanie mu kwota 62 zł.

Usunięcie źle zaparkowanego auta osobowego we wschodniej części Lublina będzie się wiązało z wydatkiem 431 zł (dziś 271 zł) za wywiezienie pojazdu oraz 31 zł za każdą dobę na płatnym parkingu (dziś obowiązuje stawka 19 zł za). Opłata za "odstąpienie od usunięcia" pojazdu będzie wynosić 185 zł.

W przypadku usunięcia motocykla w zachodniej części miasta ma obowiązywać stawka 87 zł za wywiezienie jednośladu (dziś jest 56 zł) plus 7 zł za każdą dobę (bez zmian). Za "odstąpienie od usunięcia" naliczana ma być opłata 50 zł.

We wschodniej części Lublina za wywiezienie motocykla trzeba będzie płacić 185 zł (obecnie 123 zł) plus 7 zł za dobę na parkingu (obecnie 7 zł). Za "odstąpienie od usunięcia" miasto naliczy 62 zł.

Stawki dla rowerów i motorowerów w zachodnim rejonie to 62 zł za usunięcie, 5 zł za każdą dobę przechowania, 50 zł za odstąpienie od usunięcia. We wschodniej części Lublina będzie to 144 zł za usunięcie, 7 zł za dobę przechowania, 62 zł za odstąpienie.

Porzucone hulajnogi będą mogły być zabierane z naliczeniem 62 zł w zachodniej części miasta (144 we wschodniej), do tego dojdzie opłata za dobę na parkingu (7 zł w obu rejonach). Za "odstąpienie" od usunięcia hulajnogi zapłacimy w zachodniej części miasta 50 zł, a we wschodniej 62 zł.

Podziału na tańszą i droższą strefę nie będzie w przypadku ciężarówek. Za pojazd od 3,5 do 7,5 tony trzeba będzie płacić 757 zł za usunięcie z drogi, 25 zł za każdą dobę na parkingu, 62 zł za odstąpienie od usunięcia. W przypadku pojazdów o masie od 7,5 tony do 16 ton opłata za holowanie wyniesie 1069 zł, doba przechowania 97 zł, a "odstąpienie" 62 zł.

Opłata za odholowanie pojazdu o masie powyżej 16 ton ma wynieść 1576 zł, za przechowanie 173 zł za dobę, za "odstąpienie" 1230 zł. Wobec kierowców pojazdów z niebezpiecznym ładunkiem mają być stosowane następujące stawki: 1917 zł za usunięcie z drogi, 246 zł za przechowanie, 1230 zł za "odstąpienie od usunięcia".