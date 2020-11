Ostatnią mszę odprawił 11 października, zmarł po zakażeniu koronawirusem. Pogrzeb ks. Piotra Sikory

– Każdy życie człowieka wierzącego jest wędrówką do domu Ojca – mówił na wstępie arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, którzy przewodniczył dzisiejszej mszy św. pogrzebowej. – Do kraju, który nam przyobiecał Bóg. Do miasta, które on sam dla nas wybudował. Ta wędrówka skończyła się dla ś.p. ks. Piotra. Pełni smutku i żalu gromadzimy się wokół ołtarza. Licząc po ludzku, jego życie trwało bardzo krótko. Ale światło wiary mówi nam, że Bóg bierze nas do siebie w momencie, który jest dla nas najlepszy. Dla naszego życia wiecznego.

– Jak mam opowiedzieć o tym dobrym i szlachetnym kapłanie i przewodniku w drodze do Pana Boga, o człowieku, który stał się naszym bliskim, bratem i przyjacielem, by nie uronić tego co było w nim najważniejsze i najlepsze? – pytała łamiącym się głosem sędzia Beata Błotnik, reprezentująca duszpasterstwo prawników archidiecezji lubelskiej, którym opiekował się kapłan. – Nikogo nie nawracał. Po prostu zapraszał na spotkanie z Panem Bogiem i z ludźmi w poczuciu wspólnoty. Jak się okazało zaproszenie przynosiło owoce.

Msza św. pogrzebowa w intencji ś.p. ks. Piotra Sikory została odprawiona w archikatedrze lubelskiej, gdzie przez ostatnie blisko 10 lat kapłan był wikariuszem.

– Dziś w katedrze jesteś z nami po raz ostatni. Żegnają cię wszyscy parafianie, wspólnota sióstr oraz my twoi koledzy duszpasterze. Ostatnią mszę św. w katedrze odprawiłeś 11 października o godz. 13. Pięć tygodni później, również w niedzielę o godz. 13 odszedłeś do Pana – mówił proboszcz parafii archikatedralnej ks. Adam Lewandowski, dziękując za posługę kapłana.

– Z wielkim niepokojem nasłuchiwaliśmy przez ostatnie tygodnie wiadomości ze szpitalnej kliniki o walce ks. Piotra o życie. O walce z niebezpieczną chorobą – zaznaczył arcybiskup Stanisław Budzik. – Nie ustawaliśmy w modlitwie aby go Pan ocalił i zachował.

Niestety kapłan, który w ostatnich dniach walczył również z koronawirusem, walkę o życie niestety przegrał.