Policja kusi pensją i emeryturą. Najbliższy nabór w Lublinie za kilka dni

Komenda Miejska w Lublinie zachęca kandydatów na funkcjonariuszy do wstąpienia do służby. Lubelska jednostka miała okazję zaprezentować swoją działalność, przy okazji drzwi otwartych 25 kwietnia. Obchody rozpoczęły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim konferencjami dotyczącymi etyki w pracy policjanta. Wśród prelegentów byli zarówno wykładowcy uniwersytetu, jak i funkcjonariusze lubelskiej policji. Z kolei w jednostce przy ul. Północnej zainteresowani mogli skorzystać ze stoisk edukacyjnych przygotowanych przez poszczególne wydziały, obejrzeć pojazdy i sprzęty policyjne czy porozmawiać z technikiem kryminalistyki.

Można było także dowiedzieć się jak wygląda rekrutacja na funkcjonariusza policji. Takie spotkania to jeden ze sposobów na przyciągnięcie chętnych do wstąpienia do służby w policji. Reklamy skierowane do przyszłych kandydatów widnieją także na stronie internetowej lubelskiej komendy, a także w komunikacji miejskiej.

Jak informuje nas nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik policji w Lublinie, rekrutacja do służby policyjnej trwa przez cały rok. Lubelska komenda planuje w tym roku przyjęcia w kilku turach. Najbliższa już 5 maja. Następne zaplanowano na 3 lipca, 23 sierpnia, 27 października i 28 grudnia.

Kandydaci ubiegający się o pracę w policji czeka kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego. Pierwszym z nich jest test wiedzy składający się z 40 pytań dotyczących pracy w policji.

Drugim etapem jest test sprawności fizycznej. Trzeba w nim pokonać tor przeszkód, na który składają się m. in. przenoszenie manekina, skoki przez kozła czy bieg wahadłowy. Jeśli uzyska się z niego pozytywny wynik, to na trzecim etapie czeka zdającego test psychologiczny. Obejmuje on testy inteligencji, zadania matematyczne na komputerze i rozmowę z psychologiem. Ocenia się w ten sposób poziom inteligencji oraz sprawdza czy cechy kandydata wpisują się w pożądany w pracy policjanta profil psychologiczny.

Czwartym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, w której oceniana się motywacja do podjęcia pracy w policji, umiejętność autoprezentacji i współdziałania w grupie. Na piątym etapie komisja lekarska na podstawie przeprowadzonych badań ustala zdolność do służby. Ostatnim etapem jest ustalenie czy kandydaci mogą uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

Zarobki w policji są zależne od stażu służby. Policjant, który nie ukończył 26. roku życia i jest na kursie podstawowym zarabia około 3800 złotych „na rękę”. Taki kurs odbywa się w jednej z pięciu szkół policji w Polsce. W trakcie jego trwania kursant ma zapewnione wyżywienie oraz zakwaterowanie. Po ukończeniu takiego szkolenia jego pensja wynosi już blisko 5000 złotych netto, a kwota wynagrodzenia wzrasta wraz ze stażem służby. Policjanci mogą także otrzymywać nagrody roczne i motywacyjne. Dodatkowym atutem pracy w policji, jest możliwość przejścia na emeryturę po spełnieniu 25 lat służby.

– Praca w policji daje możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku – zapewnia nadkomisarz Andrzej Fijołek.

Osoby, które chcą zgłosić się do służby w policji mogą przesłać swoje dokumenty pocztą lub złożyć je osobiście w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.