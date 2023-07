Lublin: Ponad pół miliona turystów. Skąd przyjechali i co zwiedzali?

– Zgromadzone dane pokazują, że Lublin staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem podróży, zarówno wśród przyjezdnych krajowych, jak i zagranicznych – komentuje Marcin Kęćko, dyrektor Biura Rozwoju Turystyki w lubelskim Ratuszu. I dodaje, że statystyki z pierwszego półrocza napawają optymizmem w kontekście całorocznych wyników.

– Biorąc pod uwagę to, że tradycyjnie najwięcej gości odwiedza nasze miasto w lipcu i sierpniu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że podsumowanie obecnego roku przyniesie kolejny rekord pod względem ruchu turystycznego.

Przypomnijmy, że w całym ubiegłym roku stolicę województwa lubelskiego odwiedziło ok. 800 tys. gości. Był to dotychczasowy rekord.

Turyści z kraju

Od stycznia do czerwca tego roku Lublin odwiedziło prawie 492 tys. podróżnych z Polski. 262 tys. z nich to turyści w ustawowym tego słowa znaczeniu, czyli osoby, które nocowały w naszym mieście. W tej grupie 43 proc. osób spędziło w Lublinie jedną noc, 33 proc. skorzystało z od dwóch do czterech noclegów, a 18,5 proc. zawitało tu na okres od pięciu do siedmiu nocy. 230 odwiedzających przyjechało z jednodniową wizytą.

Zaskoczeniem nie jest, że najczęściej do Lublina przyjeżdżali mieszkańcy województwa lubelskiego (215 tys. osób). Kolejną liczną grupą byli goście z Mazowsza (173 tys.). Na kolejnych miejscach uplasowały się województwa: małopolskie (22 tys.), śląskie (16,5 tys.) i podlaskie (14 tys.).

W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, liczba przyjezdnych z kraju wzrosła o 40 proc.