Porodowe ABC. Kompendium rzetelnej wiedzy w jednej broszurze

ABC opieki okołoporodowej to informator, który powstał dzięki naukowcom z Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. Znajduje się w nim zbiór rad, wskazówek i faktów, które powinna poznać każda kobieta w ciąży lub planująca macierzyństwo.

- Informator porusza wszystkie niezbędne zagadnienia, ale również napisany jest prostym językiem, żeby odbiór aktu prawnego, czyli standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej był zrozumiały dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Zostały poruszone aspekty prawne związane z rodzicielstwem, opieką i te aspekty w przypadku niepowodzeń, np. w przypadku urodzenia martwego dziecka. Te informacje są skierowane nie tylko do pacjentek w ciąży o przebiegu prawidłowym, ale także do kobiet, które są w tzw. sytuacjach szczególnych, czyli np. postępowanie w przypadku porodu martwego dziecka czy śmierci płodu w czasie ciąży – mówi dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM.

- W informatorze są ujęte prawa, które powinny być respektowane przez personel medyczny w trakcie sprawowania opieki nad kobietą i jej dzieckiem. Opisujemy więc prawa pacjentki w tym m.in. czego powinny oczekiwać, do czego mają prawo, a jakie czynności w miarę możliwości medycznych powinny być ograniczone do minimum – dodaje prodziekan Bień.

W broszurze znajdują się również m.in. rady, co do stworzenia planu porodu, przygotowania się do połogu, a także informacje, czego się spodziewać na pierwszej wizycie lekarskiej, tuż po urodzeniu dziecka, w czasie pobytu w szpitalu i pierwszych dni w domu, a także procesach zachodzących w ciele kobiety w połogu. Lekarze wskazują, że powstanie książeczki będzie pomocne z tej uwagi, że treści w internecie często są rozproszone i nie zawsze są zgodne z prawdą. Oprócz papierowego wydania, informator będzie również dostępny w wersji elektronicznej.

- Mamy dwie ważne kwestie. Pierwsza to dostosowanie tego poradnika do dzisiejszych realiów, czyli do realiów szukania w sieci. Pacjentki mają ułatwiony dostęp poprzez kody QR. Dzisiaj wersje papierowe są bardzo często zastępowane przez nośniki elektroniczne i pacjentki przychodzące na wizytę rzadko już przynoszą papierowe wyniki badań, tylko wszystko jest w telefonie. Druga kwestia to oczekiwania pacjentek, które pierwszy raz będą rodziły. Obserwuję, że pacjentki, które przychodzą do mnie do gabinetu odczuwają niepokój, lęk i strach przed czymś nieznajomym, przed nową sytuacją - podkreśla prof. dr hab. n. med. Artur Wdowiak, p.o. kierownika Zakładu Położnictwa i Ginekologii UM i dodaje:

- Uważam, że poradnik będzie w stanie pozbawić je troszeczkę tego napięcia, ponieważ wszystko jest wyjaśnione od a do z. To zastępuje szukanie tych informacji w sieci i wchodzenie na strony, które niestety mają pewien interes w przedstawieniu w sposób taki czy inny sytuacji porodowej.

Poradnik jest zatwierdzony i sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Będzie on dostępny w formie elektronicznej oraz drukowanej w placówkach POZ oraz w Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych. Z okazji wydania informatora, 12 kwietnia w Centrum Symulacji Medycznej odbyła się konferencja z lekarzami, podczas której poruszono kwestie m.in. problemów emocjonalnych kobiet w ciąży, blaski i cieni połogu, szczepień ochronnych czy fizjoterapii wcześniaków.