Radny chce zmienić nazwę lubelskiego lotniska. Problem z angielskim tłumaczeniem

Andrzej Wojewódzki, sekretarz Lublina, który w imieniu prezydenta odpisał radnemu już na wstępie podkreślił, że Port Lotniczy Lublin S.A. tworzy czterech akcjonariuszy i bieżące sprawy prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę należą do jej zarządu, natomiast decyzje o znaczeniu wykraczającym poza kwestie bieżące, w tym sprawy strategiczne do walnego zgromadzenia, które tworzą wszyscy akcjonariusze: Gmina Lublin, Województwo Lubelskie, Gmina Świdnik i Powiat Świdnicki.

Zdaniem Wojewódzkiego przedstawiona propozycja nadania lotnisku imienia „Unii Lubelskiej” jest propozycją godną rozważenia i z pewnością byłaby dostojnym upamiętnieniem ważnego wydarzenia historycznego, ale rozważyć należy również praktyczne aspekty. Wprowadzenie zmian w nazwie musiałoby zostać poddane przez spółkę kompleksowej ocenie aktualnego wpływu marketingowego, zarówno w Polsce jak i za granicą.

- Nowa nazwa to między innymi stworzenie również nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej (logotyp, sygnet, dodanie typografii), wymiana używanych przez Spółkę materiałów promocyjnych i informacyjnych, wprowadzenie zmian na stronie internetowej, wymiana tablic informacyjnych przy drogach krajowych, nowe oznaczenia w elementach wystroju jak i na elewacjach w terminalach, dodatkowe koszty administracyjne, w tym zastrzeżenie znaku towarowego unijnego i brytyjskiego.– napisał sekretarz Lublina i podał, że koszt takiej operacji mógłby wynieść według wstępnych szacunków spółki około 1 mln złotych.

Dodatkowo Wojewódzki zwrócił uwagę na aspekt językowy. - Gdyby Lotnisko otrzymało nową nazwę między innymi konieczność posługiwania się nazwą w języku angielskim (obecnie Lublin Airport), co w branży lotniczej, ma istotne znaczenie. W tym wypadku mielibyśmy do czynienia z problematycznym tłumaczeniem na język angielski - Union of Lublin Lublin Airport. Wymuszałoby to zmianę nazwy Portu Lotniczego Lublin S.A. w języku polskim na Port Lotniczy im. Unii Lubelskiej, aby uniknąć zdublowania słowa „Lublin” w tłumaczeniu angielskim. Nazwa Port Lotniczy Lublin jest zakorzeniona w świadomości lokalnej społeczności i usunięcie słowa „Lublin” z nazwy wpłynęłoby niekorzystnie na wypracowaną dotychczas markę, rozpoznawalność i związek z regionem oraz utrudniałoby wyszukiwanie połączeń lotniczych – czytamy w odpowiedzi.

Wojewódzki podkreślił także, że 1/3 portów lotniczych w Polsce nie ma nadanego imienia czy patrona.