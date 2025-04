Port Lotniczy Lublin ma operatora cargo

Welcome Airport Services to jeden z największych w Polsce operatorów usług handlingowych, świadczącym również obsługę cargo lotnicze.

– Partnerstwo z firmą Welcome to dla nas ważny krok w kierunku profesjonalizacji usług i rozwoju segmentu cargo. Wierzymy, że doświadczenie partnera, jak i jego rozpoznawalność na rynku obsługi towarów, pozytywnie wpłyną na wzmocnienie pozycji naszego lotniska. Ważne jest także to, że nowy model współpracy wpisuje się w długofalową strategię rozwoju lotniska, zakładającą wzrost liczby operacji lotniczych oraz rozwój usług towarowych i logistycznych – komentuje Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin

Firma Welcome zajmuje się usługą obsługi naziemnej samolotów i pasażerów kilkudziesięciu liniom lotniczym z całego świata. Spółka zatrudnia około 2600 osób w 8 oddziałach na terenie Polski.

Pion cargo zajmuje się obsługą każdego rodzaju ładunków przewożonych drogą lotniczą, w tym materiałów niebezpiecznych, materiałów radioaktywnych, materiałów łatwopsujących się, żywych zwierząt, przesyłek wartościowych. Firma posiada własną agencję celną, dzięki której może świadczyć przyspieszoną obsługę celną eksportowanych i importowanych towarów.

– Podpisanie umowy z Portem Lotniczym Lublin to dla nas ważny krok w kierunku rozwoju segmentu cargo w tym regionie. Wierzymy, że dzięki współpracy, możliwe będzie dalsze podnoszenie jakości usług, jakie oferujemy, w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne oraz najwyższe standardy operacyjne. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania przyniosą wymierne korzyści naszym klientom – to słowa Radosława Żuka, wiceprezesa Welcome Airport Services.