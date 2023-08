Potężne burze nad Lubelszczyzną. Prawie 400 strażackich interwencji (aktualizacja)

Kampania wybrocza trwa. Elżbieta Witek była w Chełmie

Z tym samym przekazem co do Lublina, przyjechała we wtorek również do Chełma marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Była więc krytyka Donalda Tuska, stały punkt wystąpień polityków PiS oraz zapewnienia, że nikt inny nie zadba o bezpieczeństwo Polski, tak jak rządząca partia.