Potrzebna karma. Noworoczna zbiórka dla zwierząt

Zbiórka wystartuje 7 stycznia i potrwa do 21 stycznia. Dary trafią do podopiecznych Fundacji Wzajemnie Pomocni i Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Ex Lege.

Potrzebne są:

- Karmy mokre i suche dobrej jakości

- Smycze i obroże (mogą być używane, ale w dobrym stanie)

- Zabawki, drapaki dla kotów (mogą być używane, ale w dobrym stanie)

- Miski na wodę i jedzenie

- Podkłady higieniczne

Z kolei niepotrzebne są poduszki z wypełnieniem, ręczniki i koce oraz ubrania. Dary można zostawiać w galerii Skende – w sklepie zoologicznym Aquael Zoo i w specjalnym koszu umieszczonym na terenie pasażu.