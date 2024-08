Powrót do przeszłości i tradycji – przed nami festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński

Re:tradycja – Jarmark Jagielloński to wydarzenie, które od 18 lat przyciąga tysiące miłośników tradycji, sztuki ludowej i rzemiosła. Organizatorzy - Warsztaty Kultury w Lublinie, Instytucja Kultury Miasta Lublin i Lublin Miasto Inspiracji przygotowali program pełen atrakcji.

Festiwal nie tylko pozwala na kontakt z kulturą ludową, ale również pokazuje, jak tradycja może inspirować współczesnych artystów. W ciągu trzech dni na Starym Mieście i Błoniach pod Zamkiem każdy znajdzie coś dla siebie – od koncertów, przez warsztaty, po spotkania z wyjątkowymi ludźmi.

Jednym z najważniejszych elementów tegorocznej edycji festiwalu są występy muzyczne.

– W tegorocznym programie zwracamy uwagę na śpiew tradycyjny – m.in. na repertuar i style wykonawcze mniejszości zamieszkujących Polskę, ale też na tradycje regionów Europy, z których pochodzą osoby występujące na Scenie Głównej Festiwalu. Zapraszamy was na spotkania, warsztaty i koncerty, podczas których spotkamy artystów poszukujących inspiracji w tradycjach, z którymi są związani i z których się wywodzą – informuje Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu.

Aż 6 koncertów rozgrzeje uczestników na Błoniach pod Zamkiem, zapraszając do zabawy młodszych i starszych. Muzyka będzie towarzyszyć publiczności, tworząc niezapomnianą atmosferę przez całe trzy dni.

Koncert Katariny Barruk, artystki mieszkającej kiedyś na północy Szwecji w miejscowości Lusspie, zapowiadany był jako jeden z pierwszych. Posłuchać go będzie można 24 sierpnia, o godzinie 19:30 na Błoniach pod Zamkiem, gdzie zlokalizowana będzie scena główna festiwalu.

Katarina Barruk śpiewa w języku Ume Sámi, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem, przypomina o potrzebie ochrony ginących kultur. Podczas koncertu towarzyszyć jej będą norwescy muzycy – Arnljot Nordvik i Vegard Bjerkan. Będzie to pierwszy występ tego zespołu w takim składzie w Polsce, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym.

Festiwal jest także miejscem spotkań z mistrzami rzemiosła. Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez wypełnienie formularza dostępnego online na stronie organizatora.

W tegorocznej edycji na uczestników czekać będzie 120 rzemieślników z Europy Środkowo-Wschodniej i nawet Indii. Warsztaty tradycyjne obejmują m.in. malarstwo, śpiew, tradycyjny taniec, a także wyroby ze słomy i drewna. To wyjątkowa okazja, by poznać techniki przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rzemieślnicy chętnie dzielą się swoją wiedzą, opowiadając o tradycjach, które kontynuują.

W tym roku osoby niesłyszące i niedosłyszące będą mogły skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego podczas spacerów po Jarmarku Jagiellońskim, co jest krokiem w kierunku wydarzenia dostępnego dla wszystkich.

Godziny dyżurów tłumaczy PJM podczas Jarmarku Jagiellońskiego:

23 sierpnia (piątek), godz. 16.00 – 18.00

24 sierpnia (sobota), godz. 11.00 – 14.00

25 sierpnia (niedziela), 11.00 – 14.00

Organizatorzy na wiele wydarzeń i warsztatów zapewnili również słuchawki wyciszające i podjazdy dla wózków. Lista jest dostępna na stronie internetowej organizatora w zakładce “Program”.

Festiwal obfituje również w różnorodne wystawy i inne wydarzenia kulturalne.

Wśród nich warto wymienić plenerową wystawę fotografii Franciszka Lepicha z Oleszki zatytułowaną „Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć”. To zbiór unikalnych portretów mieszkańców wsi z okolic Góry Świętej Anny na Śląsku Opolskim, wykonanych przez fotografa amatora, który przez lata dokumentował życie lokalnej społeczności. Wystawa przybliża codzienność dawnych mieszkańców tych terenów i stanowi cenny zapis tradycji, które stopniowo zanikają.

Ciekawą atrakcją tegorocznego Festiwalu będzie także instalacja artystyczna Eweliny Kruszyńskiej, którą jak co roku będzie można zobaczyć w Bramie Krakowskiej. Inspiracją były tradycyjne ozdoby ludowe, które wieszano w izbach z okazji świąt. Instalacja nawiązuje do rzemiosła sitarskiego, od wieków kojarzonego z Biłgorajem i jego okolicami. Sita, które stanowią podstawę instalacji, zostały wykonane przez mistrza rzemiosła, Tadeusza Małyszę z Bukowej, co podkreśla związek współczesnej sztuki z tradycyjnym rzemiosłem.

Dla tych, którzy pragną zgłębić sztukę i historię, organizatorzy przygotowali cykl spotkań, wykładów i spektakli. Poświęcone są dawnym pieśniom, instrumentom i obrazom.

Na scenie wystąpi działający w Supraślu Teatr Łątek, który jest najmniejszym teatrem w Polsce. Na tegoroczną edycję festiwalu Krzysztof i Ewa Zemło przygotowali aż dwie realizacje: “Pieśń Rzeki” i “Matecznik”. Inspiracją do powstania sztuki były polskie ballady ludowe. Występy są dostępne z tłumaczeniem na PJM.

Re:tradycja – Jarmark Jagielloński to także wiele wydarzeń skierowanych do najmłodszych uczestników, które przeniosą dzieci w świat dawnych rozrywek. Wraz z rodzicami mogą udać się na warsztaty tradycyjnych zabaw i tańców śląskich, gry w bierki lubartowskie, a także warsztaty malarskie (obowiązują zapisy).

W niedzielę, na zakończenie festiwalu z koncertem wystąpi estoński zespół Duo Ruut i polska formacja Duality. (19:30-22:00)

Wszystkie wydarzenia festiwalowe są bezpłatne, a szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej festiwalu.