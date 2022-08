Lublin: Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych będzie mieć swoją siłownię plenerową

Siłownia, zgodnie z warunkami budżetu obywatelskiego, nie będzie mogła służyć tylko uczniom, ale będzie musiała być obiektem ogólnodostępnym. Projekt przewiduje osiem urządzeń.

Na liście zakupów są: biegacz z wioślarzem, rowerek z jeźdźcem, krzesło do wyciskania z wyciągiem górnym, twister, stepper z twisterem, narciarz z orbitekiem, drążek do podciągania z drabinką i krzesło do wyciskania z prasą nożną.