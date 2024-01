Jak młodzi radzą sobie z presją i stresem? Sprawdzą to młodzi edukatorzy

Jak przyznaje Zuzanna Nadzieja, uczennica 3 klasy IV LO w Chełmie i jednocześnie ½ zespołu – pomysł na przedsięwzięcie pod nazwą „Presja to nie depresja” powstał w wakacje.

- My z Szymonem (współorganizator – przyp. Red.) przyjaźnimy się już prawie 6 lat i stwierdziliśmy, że warto połączyć siły. Zależy nam, aby zbudować świadomość tego, jak wielki wpływ ma presja i asertywność na nasze codzienne działania – mówi Zuzanna.

Projekt ma formułę od młodych do młodych i skierowany jest do licealistów z Chełma, choć organizatorzy są również otwarci na współpracę ze szkołami z innych miast.

- Po feriach zaczynamy cykl zajęć w naszych liceach. Może niekoniecznie w formie wykładu, bo chcielibyśmy też zaangażować publiczność, na przykład przeprowadzić im test asertywności. Ankieta, którą robiliśmy przed rozpoczęciem projektu, wykazała, że ponad 60% badanych nigdy nie miało takiego testu. Takie ćwiczenie świetnie zobrazuje osobowość i pokaże, nad czym warto popracować – mówi inicjatorka.

Zdaniem Zuzanny presji doświadcza każdy z nas. Nie jest ona również obca nastolatkom.

- My w szkole bardzo często pracujemy na przykład pod presją czasu, gdy są kartkówki, spraw dziany i prace domowe. Ale też nie jest nam obca presja ze strony rodziców, czy nauczycieli. Wielu ankietowanych przyznało, że odczuwa tego typu problem. Sposobem na walkę z presją otoczenia jest właśnie asertywność. Jeśli ktoś naciska na nas, na nasze poglądy, albo chce nas nakłonić nas do konkretnych działań, to jeśli wykazujemy postawę asertywną, potrafimy postawić granicę, powiedzieć nie i przeciwstawić się temu – wyjaśnia Zuzanna, która jest właśnie w trakcie pisania pracy o „Złoty Indeks” na psychologię na UMCS-ie.

Inicjatywa licealistów powstała w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczniów projektu społecznego o dowolnie wybranej przez siebie tematyce. W ten sposób młodzi zdobywają doświadczenie w zarządzaniu, którym później mogą zabłysnąć na rynku pracy.