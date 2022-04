Prezydent Lublina złożył deklarację w sprawie targowiska przy Krańcowej

O sprzeciwie wobec „likwidacji targowiska” mówią ogłoszenia rozwieszone na Bronowicach oraz na samym targu przy ul. Krańcowej. Działający tutaj kupcy zbierają podpisy poparcia od swoich klientów, bo obawiają się tego, co im przynieść plan zagospodarowania Bronowic, którego projekt został ogłoszony na początku kwietnia przez Urząd Miasta.

Projekt przewiduje, że w miejscu targowiska będzie mógł stanąć dwukondygnacyjny budynek z nieuciążliwymi usługami, choć nie precyzuje, jakimi. Tego boją się kupcy. Dodajmy, że nieruchomość, na której działa targowisko, należy do miasta i jest od niego dzierżawiona przez stowarzyszenie kupców. Oczywiście przyjęcie planu w zaproponowanym przez Ratusz brzmieniu nie oznaczałoby automatycznie, że targ trzeba zamknąć, ale stwarzałoby teoretyczną możliwość zabudowy działki.

– Nie było i nie ma planów likwidacji targowiska na Bronowicach przy ul. Krańcowej – ogłosił we wtorek wieczorem na Facebooku prezydent Krzysztof Żuk. Tłumaczył, że projekt planu zagospodarowania „przewidywał możliwość modernizacji w przyszłości istniejącego targowiska, np. w postaci budowy hali targowej z miejscami parkingowymi, zaplecza administracyjno-socjalnego z publiczną toaletą, by zapewnić większy komfort pracy dla handlujących i lepsze warunki do robienia zakupów”. Jednak sami kupcy w rozmowie z nami podkreślają, że miejsca w hali mogą być dla nich po prostu zbyt drogie.