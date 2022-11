Prezydent Żuk chce nocnej prohibicji w części Lublina. Gdzie nie kupisz alkoholu?

Zakaz, o którego wprowadzenie prezydent Lublina poprosił Radę Miasta, miałby obowiązywać na terenie dzielnic Stare Miasto i Śródmieście. Na ich obszarze między godz. 23 a 6 rano zabroniona byłaby sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, np. w sklepie lub na stacji paliw.

- Proponowane zmiany nie obejmowałyby restauracji, pubów czy barów, które serwują alkohol do spożycia na miejscu - zastrzega Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Wprowadzenie takich przepisów oznaczałoby m.in. zakończenie działalności nocnych sklepów przy ul. Okopowej i przy Bramie Krakowskiej, do których w weekendowe noce ustawiają się długie kolejki.

Ratusz tłumaczy, że o wprowadzenie zakazu zawnioskowała do niego pod koniec października Straż Miejska.

– Nasz wniosek to efekt skali interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej na tym obszarze, jak również sygnałów płynących od samych mieszkańców - tłumaczy komendant Jacek Kucharczyk. Przekonuje, że "narasta" problem picia w miejsach publicznych, takich jak pl. Litewski, deptak czy pl. Kaczyńskiego. Jego zdaniem wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży alkogolu "przyczyni się znacznie do ograniczenia przypadków popełniania czynów zabronionych (zakłócanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ciszy nocnej oraz aktów wandalizmu)".

Straż powołuje się przy tym na analizę interwencji przeprowadzonych w centrum Lublina.

- W okresie od 1 stycznia do 30 września w godzinach 22-6 funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 685 interwencji związanych ze spożyciem napojów alkoholowych, zaś w okresie od czerwca do września 2022 r. aż 125 zgłoszeń dotyczyło rejonu samego deptaka - czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu uchwały skierowanego do Rady Miasta. Zapisano w nim również, że na Starym Mieście od 14 czerwca do 6 października "odnotowano 119 zgłoszeń związanych ze spożyciem napojów alkoholowych".

Jeżeli 17 listopada Rada Miasta zgodzi się na zaproponowane ograniczenia, to jej uchwała, o ile nie zostanie zakwestionowana przez wojewodę, wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. - Podobne uchwały wcześniej podjęły już inne duże polskie miasta, takie jak Gdańsk, Poznań czy Wrocław - podkreśla Góźdź.