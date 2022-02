Propozycja z Ratusza: samochód za zeznanie

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, trzeba zrobić dwie rzeczy: zarejestrować się w loterii i złożyć zeznanie podatkowe (PIT) za rok 2021, wskazując w nim Lublin jako miejsce zamieszkania.

Rejestracja jest możliwa do 30 kwietnia poprzez stronę internetową lublin.eu/pit lub w Punktach Obsługi Loterii (ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a, Wolska 11, Czechowska 19a, Spokojna 2, pl. Łokietka 1).

Cały proces rejestracji sprowadza się do wypełnienia formularza, który wysyła się online lub wrzuca do specjalnej urny. Nie należy do niego niczego dołączać.

Zgłoszenie się do loterii daje prawo udziału w losowaniu nagród zaplanowanym na 12 maja. – W tym roku na osoby, które zgłoszą się do loterii czeka łącznie 17 nagród rzeczowych – zapowiada Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina.

Główną nagrodą jest samochód osobowy suzuki swift hybrid o wartości 67 tys. zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7 444,00 zł (na podatek od wygranych). Ponadto do wygrania są trzy rowery, robot sprzątający, trzy hulajnogi, dwa smartfony, trzy zegarki i cztery kamery samochodowe. Łączna wartość nagród to 94 tys. zł.

Taka loteria jest organizowana przez miasto od 2019 roku. W ten sposób władze Lublina starają się zwiększyć wpływy do kasy miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

– To największe źródło dochodów miasta, wynoszące ponad 20 proc. wszystkich środków gromadzonych w budżecie. Z każdego 1 tys. zł zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, do budżetu Lublina trafiło w zeszłym roku 484,40 zł – podsumowuje Duma. Ratusz wyliczył, że dzięki zeszłorocznej loterii, do której przystąpiło niemal 10 tys. osób, wpływy do budżetu miasta wzrosły o 2 mln zł.