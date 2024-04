Przed wyjazdem za granicę wyrób tę kartę. Ona pozwala na darmowe leczenie

Karta EKUZ potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych w większości krajów europejskich. Jest honorowana również w krajach EFTA, czyli na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii.

Dokument jest wydawany osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. EKUZ otrzymuje każdy członek rodziny, także dziecko i jest ważna z dowodem tożsamości rodzica lub dziecka. Dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

- EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne ze względu na stan zdrowia do końca przewidywanego pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego. Z kartą EKUZ nie możemy liczyć na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy. Korzystając z karty za granicą trzeba pamiętać, że mamy te same prawa i obowiązki co ubezpieczeni w danym państwie. Jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również musimy ponieść takie koszty. We Francji na przykład zapłacimy 30% honorarium lekarza, w Austrii – poniesiemy koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu - wyjaśnia Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Nie wszyscy lekarze mają podpisane umowy z państwową ubezpieczalnią, dlatego przed skorzystaniem z usług, należy się upewnić, czy karta jest honorowana.

EKUZ można wyrobić stawiając się osobiście w oddziałach NFZ w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie czy Zamościu. Wniosek można złożyć także za pomocą tradycyjnej poczty, elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), Internetowego Konta Pacjenta czy aplikacji mobilnej mojeIKP.

Przy wnioskach złożonych osobiście, kartę otrzymuje się od ręki, a w innym przypadku wydanie dokumentu trwa do 5 dni. EKUZ można odebrać osobiście, upoważnić do odbioru inną osobę lub otrzymać pocztą.