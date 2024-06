„Przyłącz się do nas”. Kasa od MPWiK do wzięcia

Program „Przyłącz się do nas” ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę środowiska i efekt ekologiczny.

– To kolejna edycja programu, który w latach 2013-2016 cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców Lublina. Na realizację programu przeznaczono wtedy 2,5 mln zł, dzięki czemu do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej podłączono 6300 mieszkańców – podsumowuje Artur Szymczyk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

Dofinansowanie można uzyskać do wybudowanego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej - w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów budowy, w kwocie nie większej niż 5 tys.zł. Wsparcie finansowe przeznaczone jest także do wybudowanego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej z przydomową przepompownią ścieków – w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów budowy, w kwocie nie większej niż 10 tys. zł.

– O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które wykonały podłączenie posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r. zawarły lub zawrą z MPWiK w Lublinie umowę o odprowadzanie ścieków bytowych z posesji zabudowanych m.in.: budynkami mieszkalnymi, budynkami przeznaczonymi na potrzeby administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej – wyjaśnia Magdalena Bożko-Miedzwiecka, rzeczniczka spółki. – Celem programu jest wsparcie budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej, a równocześnie poprawa stanu środowiska i ochrona gospodarki wodnej w mieście poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych – dodaje Prezes Artur Szymczyk.

Wnioski o dofinansowanie przez MPWiK przyłączenia swoich nieruchomości do sieci miejskiej mieszkańcy mogą już składać. Środki będą przyznawane do wyczerpania lub najpóźniej do końca października bieżącego roku. Szczegóły znajdują się w regulaminie na stronie spółki.

Poprzednia edycja programu „Przyłącz się do nas” realizowana była od 1 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku. W ramach programu do sieci unijnych podłączono 6015 osób, a do pozostałych sieci 285. W sumie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej przybyło 6300 mieszkańców. Na realizację programu przeznaczono 2,5 mln zł.