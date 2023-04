Quad za 12 tys. zł lub "heniek" za 5 tys. zł. Wojsko w Lublinie sprzedaje sprzęt. Zdjęcia

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w najbliższą środę, 12 kwietnia, ale potencjalni kupcy mogą się zgłaszać jeszcze we wtorek do godziny 15. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej wybranej pozycji.

Otwarcie ofert zaplanowane jest na środę na godzinę 13 w siedzibie regionalnego oddziału Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie.

Bo o wojskowy sprzęt tu chodzi. Armia sprzedaje wycofane pojazdy, ale nie tylko one są w ofercie. – Na nabywców czeka 129 pozycji wycenionych łącznie na blisko 612 tys. zł. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 60 zł za pakiet ze sprzętem elektronicznym, a kończą na 18 tys. zł za salę przedoperacyjną na starze 660M2 – wylicza Agnieszka Gutowska z AMW.

Co można kupić? Wymieniać można długo, a uwagę przykuwa np. quad arctic cat w cenie wywoławczej 12 tys. zł. Z kolei 14 tys. zł trzeba zapłacić (o ile ktoś nie zaproponuje wyższej kwoty) za autobus H10-10 Autosan. – Do wzięcia są również inne klasyki prosto wojska – stary 200, których cena – zależnie od zabudowy - kształtuje się od 5 000 do 10 500 zł oraz sala przedoperacyjna na starze 660M2 – dodaje Gutowska.

Można także stać się właścicielem „heńka”, czyli wojskowego honkera z wciągarką. Samochody zostały wycenione na 5 tys. zł i 8 tys. zł. Tarpany z kolei kosztują od 9 tys. zł za model 4020 do 11 tys. zł za czteronoszowy ambulans. Na nabywców czekają też mikrobusy Lublin 3314, Lublin II 3322 i 3324 w cenach początkowych 2, 2 tys. zł - 3 tys. zł zł oraz wóz rzadko pojawiający się na agencyjnych przetargach – nysa 522 z urządzeniem rozgłoszeniowym ALT II. Żeby zostać jego właścicielem, trzeba będzie zaoferować przeszło 12t tys. zł – podaje Agnieszka Gutowska i dodaje, że na sprzedaż są wystawione także: 16-asortymentowy zestaw z urządzeniem do demontażu opon i wyważarką dojazdową do kół (11 tys. zł), zestaw 7 silników (14 tys. zł), 11-elementowy zestaw skrzyń biegów oraz skrzyń rozdzielczych do samochodów marki m. in. Star czy Tarpan.

Lista sprzętu:

wózki unoszące widłowe (700 zł),

agregaty sprężarkowe (1,5 tys. zł),

sprężarki powietrza (500 zł i 1,5 tys. zł),

autoklaw (2,2 tys. zł),

kuźnia polowa (500 zł).

– W pakietach dostępny jest także sprzęt medyczny (1 500 zł i 4 000 zł), kwaterunkowy (900 zł), elektroniczny ( 60 zł), biurowy (3 800 zł) czy rolniczy (2 500 zł). Interesującą pozycją przetargową jest zestaw z elementami parku pontonowego (6 000 zł), a także pakiet służby MPS zawierający m. in. beczki emaliowane i stalowe o pojemności 200 l (1 500 zł) – wylicza dalej pracownica AMW.