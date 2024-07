Quiz o Lublinie tylko dla prawdziwych znawców! Sprawdź się

W którym roku Lublin otrzymał prawa miejskie? Jaka jest najdłuższa ulica w mieście? A jaki autobus ma najkrótszą linię? Ten quiz wiedzy o Lublinie nie należy do najłatwiejszych, ale to nie chodzi o to by było łatwo!

Sprawdź się w naszym quizie, a nie pożałujesz. Wiedząc takie ciekawostki o kozim grodzie na pewno zaimponujesz w towarzystwie!